Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi - Son Dakika

Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi

7 saat önce

Beyincik erimesi hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın tedavi giderlerine yardımcı olmak amacıyla Gültepe İlkokulu öğrencileri yardım kampanyası düzenledi.

Beyincik erimesi hastası Ahmet için yardım kampanyası düzenlendi, System.String[]

Beyincik erimesi hastalığına yakalanan Ahmet Çınar Abay'ın tedavi giderlerine yardımcı olmak amacıyla Gültepe İlkokulu öğrencileri yardım kampanyası düzenledi.


Batman'da beyincik erimesi hastası olan Ahmet Çınar Abay'ın tedavi giderleri için arkadaşları seferber oldu. Gültepe İlkokulu öğrencileri düzenledikleri yardım kampanyası ile Abay'ın tedavi giderlerinin bir kısımını karşıladı. Okul yönetimi yardım kampanyasında destekte bulunan tüm velilere öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Yardım kampanyasında toplanan paralar Ahmet Çınar Abay yararına bankada açılan hesaba aktarılacak. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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