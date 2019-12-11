Beyinlerindeki baloncuğun erken teşhisi iki hayatı kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da şiddetli baş ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen iki hasta, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 60 yaşındaki Zahide Karakurt ile 62 yaşındaki Mehmet Sarıdağlı'da birer hafta arayla şiddetli baş ağrısı ve kusma rahatsızlığı görüldü.

Ambulansla Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karakurt ile Sarıdağlı'nın yapılan muayenesinde beyin damarında anevrizma (baloncuk) oluştuğu belirlendi.

Beyin ve Sinir Cerahisi Servisinde görevli Dr. Gulayara Çiğdem ile Girişimsel Radyoloji Ünitesinde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kolu tarafından kasıktan yapılan beyin anjiyo operasyonuyla beyinde oluşan damar baloncuğu ortadan kaldırılarak Karakurt ile Sarıdağlı'nın hayata tutunması sağlandı.

Kolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyin damarlarında baloncuk görülmesinin çoğu zaman belirtileri ortaya çıkmayan çok sinsi ve ölümcül bir hastalık grubu olduğunu söyledi.

Damar baloncuğunun ölüm riski yüksek olduğunu vurgulayan Kolu, şunları dile getirdi:

"Maalesef bu tür hastalarda beyin damarında oluşan baloncuklar patladıktan sonra beyin kanamasıyla hastaneye başvuruyor. Çoğu zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Bu rahatsızlıkta ilk müdahale çok önemli. Biz de hastanemize gelen iki hastaya müdahale ettik. Hastalarımızın kasık damarından girerek beyin anjiyosu yaparak damar haritasıyla baloncuğu tespit ettik. Özel malzemeler kullanarak söz konusu damardaki baloncuğu ortadan kaldırdık. Kapalı yöntemle bunu yaptık. Hastalarımız şu an sağlıklı, durumları iyi."

Dr. Gulayara Çiğdem de ani şiddetli baş ağrısı ve kusma gibi rahatsızlıkların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Yüksek tansiyonun beyin damarlarına ciddi zarar verebileceğini anlatan Çiğdem, şöyle dedi:

"Yüksek tansiyon hastalarında bu vakaların yaşanabilme riski biraz daha yüksek. Bu tür rahatsızlarda beyin damarındaki baloncuğunun nerede oluştuğunu tespit önemli. Zahide Karakurt'ta damar baloncuğunu sol gözün arkasında olduğunu tespit ettik. Buna bağlı olarak hastamız bize geldiğinde göz kapağı düşmüştü. Bunun yanında hastamız yıllarca hiper tansiyona bağlı ilaç kullanıyormuş. Bu rahatsızlığın hiper tansiyona bağlı olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

HRÜ Başhekimi Ahmet Güzelçicek ise riskli ve bir o kadar da hassas bir operasyonu hastanede başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Hastanemizde bölgede birçok merkezde yapılamayan operasyonlar gerçekleştiriliyor. Hastanemiz kentteki hastalar gibi bölgenin de umudu olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Hastalıklar ciddiye alınmalı"

Zahide Karakurt da yüksek tansiyon hastası olduğu ve son zamanlarda baş ağrılarının bulunduğunu söyledi.

Bir süre önce de şiddetli baş ağrısıyla birlikte göz kapağı altında karıncalanma hissettiğini anlatan Karakurt, "Başım adeta çatlayacak gibiydi. Baş ağrılarım ve kusma artınca çocuklarım HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdiler. Sağolsun burada hemen müdahale ettiler. Şu anda çok iyiyim. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Hastaneye koma halinde getirildiğini anlatan Mehmet Sarıdağlı ise birkaç aydır baş ağrısı yaşamasına rağmen durumu ciddiye almadığını ifade etti.

Hastalıkların ciddiye alınmasını tavsiye eden Sarıdağlı, "Son günlerde baş dönmesi ve kusma olunca çocuklarım beni bir hastane götürdüler. Orada rahatsızlığımla ilgili teşhis yapamadılar. Daha sonra beni buraya sevk ettiler. Burada beyin damarlarımda baloncuk oluştuğu söylediler. Sağ olsun doktorlarımız hemen müdahale ettiler ve baloncuğu ortadan kaldırdılar. Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah hepsinde razı olsun." sözlerine yer verdi.