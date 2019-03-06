Son Dakika Haberleri: Beykent ile Karataş Hattına 22 Yeni Otobüs

Beykent ile Karataş Hattına 22 Yeni Otobüs

2 saat önce

Ulaşımda erişebilirliği sağlamak ve olası sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalarını sürdürün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 adet yeni otobüs ekledi.

Beykent ile Karataş Hattına 22 Yeni Otobüs, System.String[]
Ulaşımda erişebilirliği sağlamak ve olası sıkıntıları asgariye indirmek için çalışmalarını sürdürün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüs hattına 22 adet yeni otobüs ekledi.

Gelişen ve nüfusu aratan şehri bir baştan diğer başa taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Beykent ile Karataş arasında sefer yapan B75 ile B76 belediye otobüslerine 22 adet ekleme yaptı.

Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-1 istikametinde hizmet veren B75 belediye otobüsüne 11, yine Beykent, Otogar, İstasyon, İnönü Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gaziantep Üniversitesi ve Karataş-2 istikametinde hizmet veren B76 belediye otobüsüne de 11 adet yeni otobüs eklendi.

Yetkililer; her iki yerleşim bölgesinde artan nüfus yoğunluğunu ve gelen talepleri dikkate alarak hareket edilerek UKOME'den geçen karar ile yeni otobüslerin seferleri başladığını belirttiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Karataş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Geleceğin Ulaşım Aracı Sürücüsüz Otobüs Seferlerine Başladı Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı

Cezaevi Şoförü, Tartıştığı Uzman Çavuşu Bıçaklayarak Öldürdü 30 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı Şüphelileri: Seyyar Satıcıyız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:07:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykent ile Karataş Hattına 22 Yeni Otobüs
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]