Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı'na online açılış töreniyle başladı.

Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı'na online açılış töreniyle başladı. Pandemi nedeniyle alınan geniş önlemlerle online olarak gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, Güz Döneminde yaklaşık 30 bin öğrenciye 3 binden fazla dersin online olarak verileceğini açıkladı.

Üniversitenin Ayazağa- Maslak Yerleşkesi Adem Çelik Konferans Salonunda 2020-2021 Akademik Yılı pandemi dolayısıyla online olarak üniversitenin sosyal medya mecralarındaki canlı yayın bağlantıları ile gerçekleştirildi. Prof. Dr. Murat Ferman, açılış konuşmasını yaptığı törende ayrıca dereceyle okula girmeye hak kazanan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Akademik yılın ilk dersini ise Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Polat Eyigün, "Covid-19: Merak Ettikleriniz" başlığıyla verdi.

"Benimsediğimiz sistem hibrit eğitim sistemidir"

Güz dönemine online eğitimle başladıklarını belirten Prof. Dr. Murat Ferman, "Öncelikle uygulamalı derslerimizi iptal etmediğimizi, ertelediğimizi hatırlatmak isterim. Esasen Covid-19 olağanüstü konjonktüründe dokuz ayı geride bıraktık. Dünya ve Türkiye olarak gelişmelerden oldukça ders çıkardık. Ona göre de vaziyet etmenin hal ve çarelerini sürekli araştırıyoruz. Bu belirsizlik dönemi için gerekli hazırlıkları haftalar öncesinden başlattık. Benimsediğimiz sistem hibrit eğitim sistemidir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okulumuzda hibrit eğitimi uygulamak istediğimizi gerekli kurumlara bildirmiştir. Fakat bulaşın geldiği nokta Sağlık Bakanlığı'nın YÖK kanalıyla bize bildirdiği durumlar ve YÖK'ün bu konudaki kararı tüm üniversitelerde olduğu gibi bizde de an itibariyle online eğitimi ön plana çıkarıyor" dedi.

"Uzaktan eğitimi en iyi uygulan üniversitelerden biriyiz"

Her duruma hazırlıklı olduklarını ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Murat Ferman, tüm alt yapılarının hazır olmasına rağmen İstanbul'da yüz yüze eğitimin an itibariyle uygulanmasının mümkün görünmediğinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu:

"Geçtiğimiz dönem içerisinde yüz yüze eğitimin yapılamayacağı anlaşılınca çok kısa bir sürede 30 bine yakın öğrencimizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında 3 binden fazla dersimizi online ve senkronize olarak gerçekleştirdik. YÖK Kalite Kurulunun bizlerle paylaştığı bilgi çerçevesinde Türkiye'deki 207 üniversite arasında uzaktan eğitimi en yektin şekilde kullanan 6 üniversiteden biri olduk. YÖK Kalite Kurulunun uzaktan eğitimle ilgili yapacağı ölçümlerde, esas alacağı kriterler için de referans ve fikirlerine başvuracağı 6 üniversiteden biriyiz."

Yeni öğrencilere de seslenen Ferman, "Talebe öğrenmeyi talep edendir. Siz kapıyı çalın elbet açılacaktır. Online derslere gerçekten bir şeyler öğrenmek için katkı sağlayarak katılın. Teknolojinin getirdiği yeni imkanlardan sonuna kadar yararlanarak bu dönemi geçirmenizi rica ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törenin ardından 2020-2021 Akademik Yılı'nın yeni öğrencileri için online oryantasyon programı da yapıldı.

Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi
Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi
Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi
Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

Beykent Üniversitesi, İstanbul, Ayazağa, Maslak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykent Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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