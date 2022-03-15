Beykent Üniversitesi 25'inci yılında 'en başarılı' mezunlarını seçecek - Son Dakika

25'inci yılını etkinliklerle kutlayan Beykent Üniversitesi, en başarılı mezunlarını belirliyor. Adayların ise öğrencilerin ve mezunların önerileriyle ortaya çıkacağı belirtildi.

Beykent Üniversitesi 25'inci yılını etkinliklerle kutluyor. 9 fakülte, 64 lisans programı, 77 ön lisans programı, 41 yüksek lisans programı, 7 doktora programıyla dört farklı yerleşkede eğitim-öğretime devam eden Beykent Üniversitesi, 70 bine yakın mezununun ve 20 binin üzerinde ulusal ve uluslararası öğrencisinin önerisi ile 'en başarılı' mezunlarını belirleyecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl, Beykent Üniversitesinin 25. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Her alanda kendine güvenen, yetenekli, eğitimli, bağımsız, kendi kendini yöneten 65 bin mezun olarak sizler, bir yandan topluma ekonomik, sosyal ve kültürel güç kazandırırken aynı zamanda toplumsal dönüşümünün liderliğini de üstlenmektesiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. 25'inci Kuruluş yıldönümünü dolayısıyla, sizlerin aday göstereceği mezunlarımıza başarı ödülleri verilecektir."

SONUÇLAR MAYISTA AÇIKLANACAK

Verilecek ödüllerin detayları ise şu şekilde:

"Topluma katkılarından dolayı 'Topluma Katkı Ödülü'

"Kariyerlerinde gösterdiği başarılar ve sektörlerinde etkili lider olmalarından dolayı 'Profesyonel Başarı Ödülü'

"Beykent Üniversitesi'ne önemli hizmet ve tutarlı bağlılık gösterdiklerinden dolayı 'Beykent Üniversitesi Katkı Ödülü."

Aday gösterme başvuru süresinin 30 Nisan olduğu 25'inci yıl etkinliğinin sonuçları 2022 Mayıs ayı içinde 'Değerlendirme Komitesi' tarafından açıklanacak.