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Beykent Üniversitesi dünya üniversite sıralamasında ilk 1000'de - Son Dakika

Beykent Üniversitesi dünya üniversite sıralamasında ilk 1000'de

17.11.2021 13:10
Beykent Üniversitesi dünya üniversite sıralamasında ilk 1000'de

SCIMAGO, 2021 dünya üniversite sıralama listesini açıkladı.

SCIMAGO, 2021 dünya üniversite sıralama listesini açıkladı. Beykent Üniversitesi, dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasında yüzde 20'lik dilimde yer alarak en iyi 783'üncü üniversite olduğunu duyurdu.

2015-2019 yılları arasındaki bilimsel araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin yanı sıra 2020 yılına ait web göstergelerini değerlendiren SCIMAGO, 2021 dünya üniversite sıralama listesini açıkladı. Beykent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından olan SCIMAGO'nun 2021 yılı üniversite sıralamalarına göre üniversitemiz dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasında yüzde 20'lik diliminde yer alarak en iyi 783'üncü üniversite, Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasında en iyi 47'inci üniversite oldu" denildi.

"FİZİK VE ASTRONOMİ ALANINDA 16. SIRADA"

Açıklamada, "Uluslararası yükseköğretim kuruluşlarını, bilimsel yayının bilim dünyasına yaptığı katkıyı değerlendiren SCIMAGO, yapılan bilimsel araştırma ve inovasyon çalışmalarına göre Beykent Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler arasında Matematik alanında 74'üncü sırada yer alırken, Fizik ve Astronomi alanında ise 16'ıncı oldu" ifadelerine yer verildi.

ORTA DOĞU ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 60'INCI SIRADA

SCIMAGO 2021 değerlendirme sonuçlarına göre ayrıca Fizik ve Astronomi alanında OECD ülke üniversiteleri arasında 412'nci olan Beykent Üniversitesi, Orta Doğu üniversiteleri arasında ise 60'ıncı olmayı başardı.

DİĞER BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversitenin yaptığı açıklamada, değerlendirme sonuçları kapsamındaki alt alan başarı sıralamaları ise şöyle:

"Toplumsal alanda, dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasından 245'inci sırada olup Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasında 22'inci sırada, yenilikçilik alanında, dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasından 500'üncü sırada Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasından 21'inci sırada, araştırma alanında dünya sıralamasında 4 bin 126 üniversite arasından 442'inci sırada, Türkiye sıralamasında ise 125 üniversite arasından 49'uncu sırada yer almaktadır."


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beykent Üniversitesi dünya üniversite sıralamasında ilk 1000'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykent Üniversitesi dünya üniversite sıralamasında ilk 1000'de - Son Dakika
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