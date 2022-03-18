Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne İLEDAK'tan akreditasyon - Son Dakika

Beykent Üniversitesi iletişim Fakültesi, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edildi. İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan Beykent Üniversitesi, eğitim kalitesini tescillemiş oldu.

AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA HAK KAZANDILAR

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun verdiği "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi" sahibi olan İLAD'a yapılan akreditasyon başvurusu sonrası İLEDAK tarafından değerlendirilen Beykent Üniversitesi iletişim Fakültesi, iki yıl geçerli olmak üzere akredite edildi ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

İletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK, Beykent Üniversitesi iletişim Fakültesi'ni fiziki yeterliliğinden, akademik faaliyetlerine kadar birçok kritere göre değerlendirdi.

Değerlendirme sonrası Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı, akredite edildi ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

- İstanbul