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Beykent Üniversitesinden eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a fahri doktora - Son Dakika

Beykent Üniversitesinden eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a fahri doktora

13.01.2022 16:22
Beykent Üniversitesinden eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a fahri doktora

Beykent Üniversitesi, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a inşaat mühendisliği alanına üst düzey katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verdi.

Beykent Üniversitesi, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a inşaat mühendisliği alanına üst düzey katkılarından dolayı fahri doktora unvanı verdi.

Beykent Üniversitesi Hadımköy yerleşkesinde düzenlenen törene çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törende konuşan Ahmedinejad, bir kez daha Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

"Bu konuşmayı Türkçe gerçekleştirmek isterdim." diyen Ahmedinejad, bir dahakine Türkçe öğrenmiş olarak geleceğini söyledi.

Kardeş ve dost ülke Türkiye'de öğrencilerle buluşma imkanı sağlayan üniversite yönetimine teşekkür eden Ahmedinejad, "Bilginin insanlara ulaştırılması konusunda bilim adamlarına ve akademisyenlere büyük görevler düşüyor. Dünya bir yandan bilim, teknoloji, siyaset ve ticaret alanında büyük atılımlar gerçekleştirirken öte yandan insan odaklı ciddi sorunlarla da karşı karşıya kalmış durumda. Kapitalizm maalesef insanoğlu için büyük bir kazanım olan özgürlük ve demokrasiyi esir aldı. Yine demokrasi ve özgürlük kavramına yüklediği anlamlarla insanlığı da esareti altına aldı. Bu tüm insanlığın ortak meselesi. Aydınlık bir gelecek için ortak hareket etme zamanı." diye konuştu.

Ahmedinejad, insanın sonsuz yeteneklere sahip yüce bir varlık olduğunu ifade ederek, her insanın hayat ve gelişme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Tüm dünyada insanlar arasındaki eşitsizliğin ve sosyal sınıf farkının giderek arttığını vurgulayan Ahmedinejad, adalet ve hak kavramlarındaki yozlaşmanın dünya halkları arasında ciddi sorunların çıkmasına neden olacağına dikkat çekti.

Ahmedinejad, şöyle devam etti:

"Yeni ve adil bir dünya düzeni oluşturmak için öncelikle tekelleşmenin önüne geçmek ve belli kişilerin servet biriktirmesine karşı çıkmak gerekiyor. Çünkü tekelcilik ve dünya varlıklarının belli kişilerin elinde kalması dünyanın her yerinde toplumlarda büyük huzursuzluklara neden oluyor. Allah'ın yarattığı bu doğal zenginlikler herkese aittir ve adil bir şekilde paylaşılmalıdır. Eğer dünyadaki bu doğal kaynaklar insanlar arasında eşit paylaşılırsa yolsuzluk ve dolayısıyla yoksulluk gibi bir kavram kalmaz, tüm dünya toplumları refah içinde yaşar."

Ahmedinejad, kapitalizmin insanlara dayattığı en ciddi sorunlardan birinin de bankacılık ve para sistemleri olduğunu kaydetti.

Bankaların kredi ve kredi kartlarıyla insanları sömürdüğünü dile getiren Ahmedinejad, servetin adil pay edileceği, zenginden alıp fakire verileceği bir sistemin artık zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmedinejad, kapitalizmin en önemli argümanlarından biri olan kontrollü demokrasinin sonuna gelindiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada bu bağlamda bir iş birliğinin adımları atılmaya başlandı diye düşünüyorum. Bu yeni dünya düzeninin kurulmasında önemli bir adım. Artık tüm dünyada kapitalizm ve Darwinizm siyasetinin sonuna gelindi. Çünkü bu iki ideolojinin insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği görüldü. Dünyadaki sermayedarlar artık bu iki ideoloji ile insanları ikna edemezler."

Dünyayı yöneten güç ve sermaye odaklarına buradan seslenmek istediğini ifade eden Ahmedinejad, "Bu uyanışı engelleyemezsiniz, karşısında duramazsınız." dedi.

"Dünyada ilk 5 üniversite arasına giriyoruz"

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ise Ahmedinejad'ı üniversitede ağırlamaktan ve fahri doktora unvanı vermekten büyük onur duyduklarını belirtti.

Ferman, Ahmedinejad'ın özellikle inşaat ve planlama alanında hem bir teorisyen olarak hem de belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı projelerle Beykent senatosu tarafından fahri doktora unvanına layık görüldüğünü kaydetti.

Beykent Üniversitesinin aynı zamanda 25. yılını da idrak ettiğini dile getiren Ferman, "1990'lı yılların başında vakıf üniversiteleri kurulmaya başlandı. 1997 yılında Beykent Üniversitesi de vakıf üniversiteleri arasında öncü rolünü almıştır." diyerek inşaat mühendisliğine katkılarından dolayı üniversite senatosunun oy birliği ile Ahmedinejad'a fahri doktora unvanı vermekten gurur duyduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykent Üniversitesinden eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a fahri doktora - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykent Üniversitesinden eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a fahri doktora - Son Dakika
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