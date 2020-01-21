Beykoz'a "Geçici Hayvan Bakım Evi" kuruluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'a 'Geçici Hayvan Bakım Evi' kuruluyor - Son Dakika

Beykoz'a "Geçici Hayvan Bakım Evi" kuruluyor

6 saat önce

Beykoz Belediyesi sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının uzmanlar tarafından yapılacağı "Geçici Hayvan Bakım Evi"ni kuruyor.

Beykoz'a

Beykoz Belediyesi sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının uzmanlar tarafından yapılacağı "Geçici Hayvan Bakım Evi"ni kuruyor.


Polonezköy mevkisinde bulunan ve yıllar içinde ihtiyacı karşılayamaz hale gelen "Geçici Hayvan Bakım Evi"ni yenilemek için harekete geçen Beykoz Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir proje hazırladı.


Sokak hayvanlarının mutlu ve sağlıklı yaşaması, tedavi aşı ve bakım hizmetlerinin hızlı ve güvenli sağlanması amacıyla kurulacak "Geçici Hayvan Bakım Evi" nde aynı anda 150 hayvan misafir edilebilecek.


11 dönüm arazi üzerinde kurulacak merkezde tam teşekküllü ameliyathane, 3 muayene odası, yoğun bakım ünitesi, kedilere özel bakım ve muayene salonu, 75 adet köpek bakım ünitesi, soğuk hava deposu, 2 adet mama ve malzeme deposu yer alacak.


Hasta, yaşlı, yaralı ve bakımsız hayvanlar buradaki tedavilerinin ardından ilgili yasa uyarınca doğal ortamlarına bırakılacak.

Beykoz Belediyesi, Polonezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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