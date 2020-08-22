Beykoz'a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı - Son Dakika

Beykoz'da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti.

Beykoz Riva'da dün gece arkadaşları ile kampa giden Cengiz Demir (28) isimli gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında

arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı. Cengiz Demir isimli gencin denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri denizde kayalıkların arasında olan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürürken denizden çıkartılan ceset adli tıp morguna götürüldü. - İSTANBUL