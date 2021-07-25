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Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

25.07.2021 20:51
Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı, System.String[]

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne Beykoz İskelesine yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-8 botumuzca yedeklenerek, Beykoz İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika


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