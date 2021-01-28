Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi - Son Dakika

Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi

28.01.2021 07:47
Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi, System.String[]

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gece saatlerinde gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekledi.

Gemide bulunan personelle sürekli iletişim halinde olan ekipler, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Havanın aydınlanmasıyla yapılacak durum değerlendirmesinin ardından çalışmalara başlanıp başlanmayacağına karar verileceği öğrenildi.

İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yapmıştı.

Geminin kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edilmiş, kargo gemisi akıntının da etkisiyle bir süre sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atmıştı.

Çevre kirliliğinin yaşanmadığı olay sonrası bölgede kurtarma çalışmaları yapılmıştı.

Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz açıklarında sürüklenen gemiyi kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara verildi - Son Dakika


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