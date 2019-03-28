Son Dakika Haberleri: Beykoz Adayı Aydın: "Hz. Yuşa Tepesi'ne Yılda 10 Milyon İnsanın Gelmesini Hedefliyoruz"

Beykoz Adayı Aydın: "Hz. Yuşa Tepesi'ne Yılda 10 Milyon İnsanın Gelmesini Hedefliyoruz"

39 dakika önce

Beykoz Adayı Aydın: "Hz. Yuşa Tepesi'ne yılda 10 milyon insanın gelmesini hedefliyoruz" "'İyi ki oy verdik, destekledik' dedirteceğiz" Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Ortaçeşme'de vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL - Ortaçeşme'de bir salonda düzenlenen programda vatandaşlarla bir...

Beykoz Adayı Aydın: "Hz. Yuşa Tepesi'ne yılda 10 milyon insanın gelmesini hedefliyoruz"
"'İyi ki oy verdik, destekledik' dedirteceğiz"
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Ortaçeşme'de vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL - Ortaçeşme'de bir salonda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Yuşa Aleyhisselam'ın oraya bir teleferik yapacağız. Bu tepeye teleferik ile çıkılması lazım. Yılda oraya 10 milyon kişi gelsin istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Bu aynı zamanda iştir, aştır, ekmektir" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden ve vatandaşlardan bir an olsun kopmayan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Ortaçeşme'de bir salonda düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Programa Aydın'ın yanı sıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, belediye meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı. Ortaçeşmeliler tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, masaları tek tek gezerek onlarla tokalaştı. Sorunlarını dinleyen Aydın, hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti.
"Vatandaşa 'İyi ki oy verdik, destekledik' dedirteceğiz"
Programda bir de konuşma yapan Başkan Adayı Aydın, "Bütün zorluklara rağmen burası inanılmaz güzel bir yer. Burada yaşam daha hoş, Yuşa Aleyhisselam'ın oraya bir teleferik yapacağız. Bu tepeye teleferik ile çıkılması lazım. Bir otopark olacak, insanlar oraya araçlarını bırakacak ve tepeye çıkacak. Orada 1-2 saatimizi rahat geçirebileceğimiz yeni düzenlemeler, yani konforlu mekanlar yapacağız. İbadet etmek isteyen ibadet, fotoğraf çekmek isteyen fotoğraf çeksin. Çay içmek isteyen çay içsin, alışveriş yapmak isteyen alışveriş yapsın. Yılda oraya 10 milyon kişi gelsin. Hedefimiz bu yönde. Bu aynı zamanda iştir, aştır, ekmektir. Öte yandan Riva havzasında dereleri temizleyelim, kent tarımını artıralım. Hafta sonu İstanbul'un farklı yerlerinden kahvaltıya gelen insanlar orada 1-2 gün kalmak için gelsinler. Butik oteller yapalım ki, her taraf beton olmasın. Gitsin kümesteki tavuğun altından yumurtasını alsın. Serada sebzesini toplasın ve menemenini yapsın, yesin, para bıraksın. Buralar 'Beykoz'da yaşam daha güzel nasıl olur?' sorusunun laboratuvarı gibi olacak. Böyle benzer projelerle Beykoz'un geleceği çok daha iyi olacak. Biz bunları başlatacağız, hepsi bitmez ama önemli olan yola çıkmaktır. Bugün arkamızdan gelecek olan da o yoldan devam eder. 'İyi ki oy verdik, destekledik' dedirteceğiz. Hayırlı olacaksa nasip olsun" açıklamalarında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:05 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Beykoz, Aydın, Politika
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