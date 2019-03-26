Beykoz Adayı Murat Aydın: "Beykoz'da Yaşayanlar Kendilerini Şanslı Görmek Zorundalar"

İl Dernekleri tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da yaşayanların kendilerini şanslı görmek zorunda olduklarını belirtti.

İl Dernekleri tarafından düzenlenen programa katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz'da yaşayanların kendilerini şanslı görmek zorunda olduklarını belirtti.



31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İl Dernekleri tarafından düzenlenen programa katıldı. Programa, Aydın'ın yanı sıra İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. Salona girdiği andan itibaren sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın, masaları tek tek dolaşarak onlarla tokalaştı. Sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Aydın, katılımcıların gönlünü kazandı. Programda İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Başkan adayı Aydın, bir konuşma gerçekleştirdi.



"Bakışlarından 'Başkanımız sensin' dediklerini hissediyorum"



Murat Aydın, "31 Mart'ta Türkiye'de bir demokrasi sınavı verilecek ve Beykoz'da da biz 5 yıl süreyle Beykozluya hizmet edecek olan arkadaşımızı seçeceğiz. Kaderde kısmette ne varsa o olacak. Fakat ben sokaklarda dolaşıyorum, gittiğim yerler ve bulunduğum ortamların hepsi bana bakışlarıyla, 'başkanımız sensin' mesajını veriyor, ben öyle hissediyorum. Eğer Beykoz için hayırlı olacaksak Allah nasip etsin. Gaibi, bilinmeyeni bilen Allah'tır" dedi.



"Beykoz'da yaşayanlar kendilerini şanslı görmek zorundalar"



"Beykoz'da yaşayanlar kendilerini şanslı görmek zorundalar" diyen Başkan adayı Aydın, "Diğer tarafları da iyi bilen birisi olarak, bütün zorluklara ve beklentilerin bir kısmının gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Beykoz'da yaşam çok güzel, sosyal ortam, fiziki ve coğrafi yapısı, kültürü her şeyi çok güzel, 1 kere bunu tespit etmek lazım. Ben buraya gelirken, 'Beykoz'da yaşamaktan ne kadar mutlusunuz?' diye yaptırdığım anketi sorduğum da oran yüzde 83 idi. Aslında Beykozlu, Beykoz'un kıymetini biliyor. Şu kalan yüzde 17'lik kesimin aidiyet duygusunu geliştirecek adımlar atmak lazım ki, onlar da burada yaşamaktan mutlu olsunlar. Mutlu olanlar daha mutlu, olmayanlar da mutlu olsun diye çalışacağız. Bütün yapmak istediğimiz, projelerimiz, tasarladıklarımız ve ortaya koyduklarımız geleceğin Beykoz'u ile ilgili. Bizim düşündüklerimiz aslında sizlerin düşündükleridir. Temelde Beykoz'da yaşamı güzel ve mutlu kılmak amacına yöneliktir. Yapacağımız işler sizlerin mutluluğuna katkı verecekse bir anlamı vardır. Yoksa hiçbir karşılığı yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır

"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Anket Sonucu Yayınlamayan KONDA'nın Müdüründen Çok Konuşulacak Analiz

Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm