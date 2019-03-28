Beykoz Adayı Murat Aydın: "Beykoz'un Geneli İçin İfade Ediyorum; Mülkleriniz Çok Değerlenecek"

Beykoz Adayı Murat Aydın: "Beykoz'un geneli için ifade ediyorum; Mülkleriniz çok değerlenecek" Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva'da vatandaşlarla bir araya geldiİSTANBUL - Riva Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat...

Beykoz Adayı Murat Aydın: "Beykoz'un geneli için ifade ediyorum; Mülkleriniz çok değerlenecek"

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva'da vatandaşlarla bir araya geldi



İSTANBUL - Riva Seçim İrtibat Bürosu'nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Riva'da olmak üzere Beykoz'un genelinde yerleriniz aklınız alamayacağı kadar değerlenecek. Bunu da böyle bilin." dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne az bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva Seçim İrtibat Bürosu'nda Riva Derneği üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak bir şekilde karşılanan Aydın vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Ardından söz hakkı isteyen vatandaşlar, mikrofonla Başkan adayı Aydın'a yaşadıkları sorunları belirterek çözüm bulunmasını istedi.

"Yanımda olursanız birlikte demokratik, hukuki ve yasal ortamda yürüyeceğiz"

Sorunları dinledikten sonra bir konuşma yapan Aydın, imar ve mülkiyet sorununa ilişkin, "Ne kadar zamanda yaparız bilmiyorum ama bu mevzuyu çözmek ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tıkandığım yerde size haber vereceğim, Cumhurbaşkanımız bu konuda bize sonsuz destek veriyor. Ancak bu iş bürokrasinin işi, genelde oradan takoz oluyorlar. Şimdi uğraşacağız, neyse anlatacağız takıldığımız yerde, 'burada takıldık' diyeceğiz. Gereken yerde yanımda olursanız birlikte demokratik, hukuki ve yasal ortamda yürüyeceğiz.. Adım atma sözü ve çözüme gitmek için bu yolda yürüme sözünü veriyoruz" dedi.

"Riva'yı spor alanında üs haline getireceğiz"

Başkan adayı Aydın, "Rivaspor Kulübü'nün ağırlıkla su sporlarına yönelmesi lazım. Buna yönelmezseniz buraya fazla ilgi olmaz. 29-30 kulübün 14 farklı branşta spor yaptığını gördüm. Bu müthiş bir zenginliktir. Türkiye'de böyle bir şey yok. Biz birçok spor alanında burayı üs haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Riva havzasının temizlenmesiyle ilgili projeler vardı. Bunların ihaleleri yapıldı. Yabancı ve yerli firmalar ile uzmanlara çalışmalar yaptırılıyor. O çalışmalar yapılmamış olsaydı biz sıfırdan başlayacaktık. Biz devam eden süren bir iktidarın devamı olacağız. Daha da hızlandırarak, işleri daha çabuk yapmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yerleriniz tasavvur edemeyeceğiniz kadar değerlenecek"

"Riva havzasında yapacağımız çalışmalar bizim hayalimiz ve taahhüdümüzdür" diyen Başkan adayı Aydın, "Bunu gerçekleştirmek için adımlar atacağız. Bunlar 3-5 yılda olacak işler değildir. Süreç içerisinde tamamlayacağız. Özellikle Riva'da olmak üzere Beykoz'un genelinde yerleriniz aklınız alamayacağı kadar değerlenecek. Bunu da böyle bilin. Şu an tasavvur edemeyeceğiniz kadar değerlenecek." diye konuştu.

Başkan adayı Aydın konuşmasının ardından vatandaşlarla tokalaşarak bürodan ayrıldı. Buradan Ordu Kabataş Belen Mahallesi Derneği'ne giden Aydın, ikram edilen çay davetini geri çevirmedi. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden sorunlarını dinleyen Başkan adayı Aydın, daha sonra Riva'dan ayrıldı.

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