Son Dakika Haberleri: Beykoz Adayı Murat Aydın, Tekneye Binip Canlı Yayın Yaptı

Beykoz Adayı Murat Aydın, Tekneye Binip Canlı Yayın Yaptı

1 saat önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tekneye binerek Göksu Deresi'nde kısa bir tur yaptı.

Beykoz Adayı Murat Aydın, Tekneye Binip Canlı Yayın Yaptı, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tekneye binerek Göksu Deresi'nde kısa bir tur yaptı. Dere kenarındaki restoranlarda oturan vatandaşları da selamlayan Aydın, yaptığı gezintiyi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçedeki Göksu Deresi'ni incelemek için tekneye bindi. Tekneyle dereye açılan Aydın, yanındaki vatandaşlardan bulunduğu konum hakkında detaylı bilgi aldı. Göksu Deresi'nde hayata geçirmek istediği projeler için çevrede ön incelemelerde bulundu. Bir yere kadar gidilebilen derede Başkan adayı Aydın, sosyal medya hesabına girerek cep telefonundan canlı yayın da yaptı. Dereyi takipçilerine de göstererek onlara projelerini anlatan Aydın, dere kenarındaki restoran ve kafeteryalarda oturan vatandaşları da selamladı. Yetkililerden dere ve çevresi hakkında geniş bilgi alan Başkan adayı Aydın, ardından Göksu'dan ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:09 Kaynak: İHA

Göksu, Beykoz, Murat Aydın, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi Bakan Pakdemirli'nin Konuşması Sırasında 'Ben PKK'lıyım' Diyen Vatandaş: 10 Yıldır AK Partiliyim, Tepki Göstermek İstedim Sokak Ortasında Çırılçıplak Dolaşan Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 19:51:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz Adayı Murat Aydın, Tekneye Binip Canlı Yayın Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]