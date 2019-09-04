Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı
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Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı İSTANBUL(İHA)-Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı İSTANBUL(İHA)-Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 15 yolcu kendilerini güçlükle dışarı attı.
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