Son Dakika Haberleri: Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı
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Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı

1 saat önce

Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı İSTANBUL(İHA)-Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı İSTANBUL(İHA)-Beykoz Anadolu Kavağı'nda İETT otobüsü alev alev yandı. Otobüste bulunan 15 yolcu kendilerini güçlükle dışarı attı.

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
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