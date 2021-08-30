Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını - Son Dakika

Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Beykoz Anadolu Kavağında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan yangın söndürme helikopteri ile ve karadan orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyük bir alana sirayet etmeden söndürülmüş oldu. - İSTANBUL