Son Dakika Haberleri: Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın

1 saat önce

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın, System.String[]

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. 3 farklı noktada çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.


Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı
5 erkeğin 2 erkeğe tecavüzden yargılandıkları davada ilk ifade: Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım İstanbul'da tepki çeken fotoğraftaki tabanca oyuncak çıktı 14 yaşındaki çocuğa ait, 7 aylık bebek cesedi mezarlıkta poşet içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:01:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]