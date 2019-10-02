Son Dakika Haberleri: Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın
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Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın

59 dakika önce

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. 3 farklı noktada çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevlere helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı.

(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın

Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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