Son Dakika Haberleri: Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın
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Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın

1 saat önce

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangınİSTANBUL - Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın

İSTANBUL - Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. 3 farklı noktada çıkan yangına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı'nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının, ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığı öğrenildi. Yangın nedeniyle çevreye dumanın yayıldığı gözlendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Aynı zamanda helikopterle havadan da müdahale edildi. Yangın, müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın

Beykoz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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