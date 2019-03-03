Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın'dan Beykoz Bahçesi Müjdesi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, "İçerisinde sigara içilmeyen büyük bir park inşa edeceğiz" diyerek Beykoz Bahçesi kurulacağı müjdesini verdi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, "İçerisinde sigara içilmeyen büyük bir park inşa edeceğiz" diyerek Beykoz Bahçesi kurulacağı müjdesini verdi.



AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aydın, Çamlıbahçe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini büyük bir dikkatle dinleyen Aydın, gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi. Beykoz'da çok büyük bir alan üzerine kurmayı planladıkları Beykoz Bahçesi projesinden bahseden Aydın, "İçerisinde sigara içilmeyen büyük bir park inşa edeceğiz" dedi.



Beykoz'da turizme bağlı ticaretin geliştirilmesiyle ilgili olarak yapılacaklardan bahseden Aydın, "Bundan sonra Beykoz'da fabrika kurulamaz. Burası artık eskiden olduğu gibi fabrika bölgesi değildir. Beykoz'da yapılabilecek olan farklı şeyler var. Burada turizme bağlı ticareti canlandırmamız gerekiyor. Hem iç hem de yurt dışından geleceklerle ilgili burada çok ciddi bir potansiyel var, onu harekete geçirmemiz gerekiyor. Bunun için yapacaklarımız var. Burada kent tarımı ile ilgili bir potansiyel var. Belediyemizden Allah razı olsun, Elmalı Barajı'nın etrafındaki 7 milyon 700 bin metrekarelik araziyi bakanlıktan kiralamış, onlar kiraladığı için biz de orada çok büyük bir proje planlıyoruz. Biz orada yeni bir alan açacağız. Burada Beykoz'un florasıyla, Beykoz'da butik tarımın nasıl daha iyi yapılabileceğiyle, sporla, özellikle su sporlarıyla ilgili, bilimin öncülüğünde, birçok çalışma yapacağız. O alan aynı zamanda gezi mekanlarını da bünyesinde barındıracak. Beykozlulara vereceğimiz Beykozkart ile buranın halkı oralara ücretsiz olarak girebilecek ama İstanbullulardan ücret alınacak. İnsanlar oraya para verip girecek çünkü orası ilginç bir yer olacak. Orada girdiğiniz zaman kendinizi farklı bir alemde, farklı bir dünyada hissedeceksiniz ve orası sigara içilmeyen bir alan olacak. Sigaranın içilmediği büyük bir park denildiğinde ilk akla gelen yer orası olacak ve adına Beykoz Bahçesi diyeceğiz. O alanda bisikletler, elektrikli araçlar, otomobil vs. olmayacak. Orada köylerimizde tarımın nasıl daha iyi yapılabileceği, ormanlarımızın nasıl daha da zenginleştirilebileceği ile alakalı bilimsel çalışmalar olacak. Beykoz Bahçesi'nde Beykoz'un geleceğini inşa etmiş olacağız" dedi.



"24 saat açık mekanlarla Beykoz ekonomisi hareketlenecek"



Gerçekleştirmeyi planladıkları Beykoz'a 24 saat açık mekanlar kazandırma projesine de değinen Aydın, "Beykoz'da 24 saat açık mekanlar olsun diyoruz. Beykozlu alışveriş için dışarıya gitmesin, alışverişini burada yapsın istiyoruz. Biz burada alışveriş, kültür cadde ve sokakları yapacağız. Buralarda 24 saat açık mekanlar olacak. Örnek olması açısından bu mekanların ilk ikisini belediye olarak biz açacağız. İstanbul'un herhangi bir noktasında gece nerede yemek yiyebilir, kahve içebilirim denildiğinde akla gelen ilk yer Beykoz olacak. İlk iki mekanı belediye olarak açtıktan sonra Beykoz'un farklı yerlerinde 24 saat hizmet verecek diğer mekanları özel sektöre yaptıracağız. Önce 2, 3, 5, 10, 20 mekan açılacak, daha sonra İnşallah bu mekanların sayısı artacak. Bu şekilde burada turizmi ve ticareti canlandırmış olacağız. Belki buradaki sorunların hepsi bitmeyecek ama çözüm başlayacak, o yola gireceğiz. Bizden sonra gelenler de o yoldan ilerleyecek. Önemli olan, sorunların çözümüyle ilgili adımların atılmasıdır, bunları yapacağız. Amacımız insanların duasını, teşekkürünü almak ve mutluluklarına katkı vermektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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