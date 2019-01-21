Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: "Eğitime Desteğin Bu Topraklardaki Öncüsü İlim Yayma...

Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: "Eğitime Desteğin Bu Topraklardaki Öncüsü İlim Yayma...

1 saat önce

Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, İlim Yayma Cemiyetinin Beykoz şubesinin olağan kongresinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın:
Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, İlim Yayma Cemiyetinin Beykoz şubesinin olağan kongresinde konuştu. Aydın, "Eğitim, eğitime destek gibi hizmetlerin bu topraklardaki öncüsü İlim Yayma Cemiyetidir" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın dün de İlim Yayma Cemiyetinin Beykoz şubesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki olağan kongrede üyeler ve öğrencilere hitap eden Başkan Aydın, İlim Yayma Cemiyetinin öneminden bahsetti, "Eğitim, eğitime destek gibi hizmetlerin bu topraklardaki öncüsü İlim Yayma Cemiyetidir" dedi. Aydın, eğitime destek bağlamında Beykozlu gençlere ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek gençlere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

"İlim Yayma Cemiyeti öncü bir kuruluştur"

İlim Yayma Cemiyetinin bu noktaya gelmesini sağlayan herkese teşekkür eden Başkan Murat Aydın, "En önemli yatırımların başında eğitim, eğitime destek ve değerlerimizin geleceğe aktarılmasıyla ilgili yapılan hizmetler geliyor. Bu hizmetlerin bu topraklardaki öncü kuruluşu İlim Yayma Cemiyetidir. Zaten hepimizin amacı, değerlerimize, insanımıza hizmet, insanlarımızın yaşamını daha kolay daha güzel hale getirmek, onları daha mutlu kılmaktır. Onu arzu ediyoruz, onunla ilgiliyiz. Bu doğrultuda Beykoz'a, Beykozlu gençlere, Türkiye'nin farklı bölgelerinden buraya gelecek olan gençlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ben katkılarınız için teşekkür ediyorum. İlim Yayma Cemiyetini kuran, kuruluştan sonra görev alan, bu hizmetin bugüne kadar gelmesi için ter akıtmış olan, rahmetlik olan büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yeni hizmet edecek olan ekibimizi de tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklindeki ifadelerle duygularını belirtti.Başkan Aydın daha sonra, öğrencilerin kendisi için hazırlamış oldukları hediyeyi kabul ederek fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Murat Aydın, belediye başkan adayı, Beykoz, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birlikte Yaşadığı Adamı Kalbinden Bıçakladı, Cinayet Anı 112 Kayıtlarına Yansıdı Nihat Zeybekci'nin Vatandaşlarla Ege Şivesiyle Konuşması Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatandaşlarla Çay İçip Simit Yedi TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:45:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediye Başkan Adayı Aydın: "Eğitime Desteğin Bu Topraklardaki Öncüsü İlim Yayma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]