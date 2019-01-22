Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'dan Beykoz'un Alışveriş Sorununa Avm'siz Çözüm

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'dan Beykoz'un alışveriş sorununa AVM'siz çözümİSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Tokatköy seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın'dan Beykoz'un alışveriş sorununa AVM'siz çözüm



İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Tokatköy seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Aydın, "Beykoz halkı AVM yapılmasını istiyor ama alışveriş sorunu için farklı bir çözümümüz var" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi temaslarını sürdürüyor. AK Parti'nin Beykoz Tokatköy'de bulunan seçim irtibat bürosunda partililer ve çok sayıda vatandaşla buluşan Aydın, Beykoz halkının AVM yapılması yönünde taleplerine cevap verdi. "Beykoz halkı AVM yapılmasını istiyor ama burada AVM yapılmaması gerekir" diyen Aydın, AVM'ye alternatif olarak Beykoz halkının alışveriş sorununu çözecek daha farklı bir projelerinin bulunduğunu belirtti.

Beykoz'un alışveriş sorununa AVM'siz çözüm

Bir vatandaşın Beykoz'da AVM yapılmasını istiyoruz demesi üzerine Başkan Aydın, "Zeytinburnu'nda ya da başka bir ilçede seçim kampanyası olarak, buraya AVM yaptıracağım derseniz orada seçimi kaybedersiniz ama Beykoz halkı AVM yapılmasını istiyor. Şunu ifade edeyim, Beykoz'da AVM olmaması gerekiyor. Bunun yerine, Beykoz'da insanların alışveriş yapabileceği, bilinen markaların ürünlerinin satılacağı, yeme-içme ve kültür-sanatla ilgili mekanlarının bulunacağı yerlerin tarihi dokunun içerisine serpiştirilmesi lazım. Beykoz'un birçok mahallesi, semti var. Boğaz ile bu semtler birleştirilip o tarihi doku, alışveriş yapabileceğimiz, kültür-sanat aktivitelerinin gerçekleştireceğimiz mekanlar haline dönüştürülecek. Dolayısıyla Beykoz halkı, alışverişle ya da yeme-içme ile ilgili olarak Üsküdar ve Ümraniye'deki AVM'lere gitmek zorunda kalmayacak. Aksine oradakiler Beykoz'a gelecek" dedi.

"Öncelik birlik ve beraberlik"

Mülkiyet, imar, eğitim gibi sorunları düşünebilmenin kargaşadan uzak, birlik ve beraberliğin olduğu bir Türkiye'den geçtiğini belirten Murat Aydın, "Çocukluğumdan beri ülkemle ilgili hep hayallerim olmuştur. Eğer benim ülkem huzur ortamı içerisindeyse, eğer Türkiye'miz zenginse ve güçlüyse, eğer ay yıldızlı bayrağımız bu gök kubbenin üzerinde dalgalanmaya devam ediyorsa huzur, barış ve güven vardır. Dolayısıyla biz de bireysel anlamda, kendimizle, ailemizle, yakınlarımızla ilgili hedef ve planlarımızı o ortamda gerçekleştirebiliriz. Ama kargaşa olsa, şu aziz bayrağımız gök kubbenin altında dalgalanmıyor olsa, işgal altında olsak, barış ve huzur ortamı olmasa ne mülkiyeti, ne çocuklarımızın eğitimini düşünebiliriz ne de yarınlarla ilgili hayal kurabiliriz. O halde öncelik birlik ve beraberlikte, bağımsızlıkta, hürriyette, ülkenin güçlü olmasındadır. Bunlar olursa diğerleri olabilir" şeklinde konuştu.

"Kurulacak sistemle Beykoz halkı, beni ve belediyeyi çok iyi bir şekilde denetleyebilecek"

Halkın kendilerini sıkı bir şekilde denetlemelerine imkan sağlayacak bir sistem kuracaklarını söyleyen Murat Aydın, "Biz bütün sorunların çözüldüğü bir Beykoz vaadinde bulunmuyoruz ama hizmet etmeyi, şeffaf olarak çalışmayı ve sizlerin yanında olma sözü veriyoruz. Çok çalışacağız. Herkese eşit mesafede olacağız, herkesi kucaklayacak, gönlümüzü herkese açacağız. Kesinlikle ayrım yapılmayacak ve halk, belediyeyi çok iyi şekilde denetleyecek, gördüğü eksikleri bizlere anında ulaştırabilecek. Biz ekibi çalıştırmasını biliriz. Çünkü sokakta ve ekibin üzerindeki göz sizlerin gözü olacak. Sizlerin kanaatlerini, beklentilerini ve eleştirilerini bana ulaştıracak sistemi kuracağım. O sistemi Zeytinburnu'nda kurdum, burada da hayata geçireceğim. Sizler beni ve belediye çalışanlarını denetlerseniz, bizlerin çok daha iyi çalıştığını göreceksiniz. Bu şekilde belediyedeki arkadaşların çok daha iyi çalışacağından hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Tokatköy halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Murat Aydın, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi, onlarla sohbet etti.

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