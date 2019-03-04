Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık'ta Esnafı Ziyaret Etti

Kavacık'ta esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti.

Kavacık'ta esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla tokalaşarak sohbet etti. Ziyaret esnasında semtte bir cam satış mağazasını gören Aydın koşarak içeriye girerken, yolda gördüğü bir çocuğu kucağına alarak ellerini öpmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.



31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık'ta esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla tokalaşarak onlarla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Esnafları tek tek ziyaret eden Aydın, vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Samimi tavırlarıyla esnafların dikkatini çeken Aydın, vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretlerine AK Parti Rüzgarlıbahçe Seçim İrtibat Bürosundan başlayan Başkan adayı Aydın, burada partililerle görüştükten sonra çalışmalarında başarılar diledi. Onlarla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Aydın, buradan semtin ara sokaklarına girdi.



Cam satış mağazasını görünce koşarak girdi



Aydın, sokakta gezindiği esnada bir cam satış mağazası olduğunu fark etti. Esnafın da Aydın'ı fark ederek iş yerine davet etmesi üzerine başkan adayı hızlı adımlarla içeriye girdi. Burada sahibi ve çalışanlarla tokalaşan Aydın'a esnafın, "Biz camcıyız" demesi üzerine Başkan adayı Aydın'da, "Nihayet bir camcı bulduk" demesi gülüşmelere neden oldu. Beykoz'da cam imalatının unutulmaya yüz tutması ve cam sanatına ilgisi nedeniyle içeride uzun bir süre geçiren Aydın, sahibinden camlar hakkında bilgi aldı. Motif yapılan camları da eline alan Aydın, esnafa çalışmalarında başarılar dileyerek ayrıldı.



Çocuklara sarılıp ellerini öptü



Buradan ziyaretlerine devam eden Aydın, restoranından kuaförüne, kargo şirketinden kahvehanesine gezmedik yer bırakmadı. Sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazanan Başkan adayı Aydın, esnaflardan işlerinin yoğunluğu hakkında bilgi alırken, iş yerlerinde karşılaştığı yaşlı vatandaşlarla da güzel sohbetler gerçekleştirdi. Aydın ziyaretlerinin ardından İlçe Başkanlığına geçeceği esnada karşısına küçük bir çocuk çıktı. Çocuğu seven Aydın, ellerini öperek ona sarıldı. - İSTANBUL

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