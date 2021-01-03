Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın babası koronavirüse yenildi - Son Dakika

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın 'ın, Giresun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı ile mücadele eden babası Mehmet Kahraman Aydın hayatını kaybetti.

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