Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'ten Siyasi Partilere Teşekkür Ziyareti

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçenin demokrasi hayatında yer alan siyasi partilere "Teşekkür Ziyareti"nde bulundu.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ilçenin demokrasi hayatında yer alan siyasi partilere "Teşekkür Ziyareti"nde bulundu.



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi ve İyi Parti'ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde kendisine belediye başkan yardımcıları ve danışmanlar da eşlik etti.



Başkan Yücel Çelikbilek, partileri ziyaretinde, 2009-2019 Yücel Çelikbilek hizmet döneminde, ilçenin siyasi çeşitliliğine ve demokratik yaşamına katkılarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.



Teşekkür Ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı ziyaret edildi. Burada Hanefi Dilmaç'ın nezdinde tüm AK kadrolara minnet ve şükranlarını sunan Başkan Yücel Çelikbilek başarılarının daim olmasını diledi.



Başkan Çelikbilek, Hanefi Dilmaç'a bir de plaket ve çeşm-i bülbül takdim etti.



Ardından Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret eden Başkan Yüce Çelikbilek, Cumhur İttifakı'na destekleyerek milletin bekası adına saygın bir duruş sergileyen parti mensuplarına ilçeye kattıkları değer için teşekkür etti.



Buradaki ziyaret sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Yücel Çelikbilek, İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun nezdinde tüm partililere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.



Saadet Partisi İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Şeref Kaçmaz ve teşkilat mensupları tarafından karşılanan Başkan Yücel Çelikbilek, ilçenin refahı ve huzuru için temennilerde bulundu.



Son ziyaretini İYİ Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'na yapan Başkan Çelikbilek, İlçe Başkanı Akif Taşdemir ve Belediye Başkan Adayı Bilgehan Murat Miniç ile teşkilat üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.



Başkan Yücel Çelikbilek ziyaretlerin anısına tüm ilçe başkanlarına çeşm-i bülbül takdim etti. - İSTANBUL

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti

Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu

Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları İçin Muayene Uyarısı

Şarkıcı Berkay Şahin ve Ece Erken'in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ortaya Çıktı