Beykoz Belediyesi aşevinden evlere servis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi aşevinden evlere servis - Son Dakika

Beykoz Belediyesi aşevinden evlere servis

6 saat önce

Beykoz Belediyesinin "Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz" sloganıyla hizmet veren aşevi her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor, soğuk kış aylarında hem bedenleri hem de gönülleri ısıtıyor.

Beykoz Belediyesi aşevinden evlere servis, System.String[]

Beykoz Belediyesinin "Aşınızı Sevgiyle Evinize Taşıyoruz" sloganıyla hizmet veren aşevi her gün ihtiyaç sahibi 128 ailenin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor, soğuk kış aylarında hem bedenleri hem de gönülleri ısıtıyor.


Beykoz Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla evde kendi yemeğini pişiremeyen ilçe sakinleri için kurduğu aşevi hasta, engelli, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların yüzünü güldürüyor.


Evinden çıkıp alışveriş yapamayan, fiziksel ve ekonomik olarak yemek pişirecek gücü olmayan vatandaşlar sıcak yemek hizmetiyle hayata tutunuyor.


Aşevinin mutfağında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere her gün 3 çeşit yemek özenle pişiriliyor. Öğlen ve akşam öğünü olarak hazırlanıp paketlenen yemekler ekipler tarafından ilçe merkezinden en uzak noktaya kadar evlere teslim ediliyor.


Sıcak yemek hizmeti için Beykoz Belediyesi'ne başvuran, komşu ve yakınları tarafından bildirilen vatandaşlar öncelikle evlerinde ziyaret ediliyor.


Ardından ihtiyacı tespit edilen vatandaşlar için Sosyal Yardım İşleri bünyesinde kayıt açılarak düzenli yemek hizmeti sağlanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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