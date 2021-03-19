Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı - Son Dakika

Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı

19.03.2021 09:26

Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı Peynirde "Beykoz Markası" doğuyor Beykoz'da lezzetli ve yöresel mutfağın yeni adresi BEYTAŞ oldu Beykoz Belediyesi, BEYTAŞ üretim tesisi ile birlikte ilçenin aranan lezzetlerini kendi mutfağında hazırladı.

Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı

Peynirde "Beykoz Markası" doğuyor

Beykoz'da lezzetli ve yöresel mutfağın yeni adresi BEYTAŞ oldu

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi, BEYTAŞ üretim tesisi ile birlikte ilçenin aranan lezzetlerini kendi mutfağında hazırladı. Üretilen ürünler Beykozlu çiftçilerden alınarak sosyal tesislerde halkın beğenisine sunuldu.

Beykoz Belediyesi bünyesinde bulunan sosyal tesislerin yöresel lezzetlerin ekmek, süt, yoğurt, pasta ve sosyal tesislerde bulunan sıcak ve soğuk yiyeceklerin üretiminin yapıldığı BEYTAŞ yemek üretim ve dağıtım tesisleri ham maddeler Beykoz'da üretime devam eden çiftçilerden alınacak. Beykoz'un daha önce dillere desten olmuş lezzetlerine dönüştürülerek BEYTAŞ yemek üretim ve dağıtım tesislerinde satışa sunulacak. Beykoz'da bulunan sosyal tesislere gönderiliyor. BEYTAŞ yemek üretim tesislerinin en önemli özelliği Beykozlu çiftçilerin üretmiş olduğu ürünlerden yapılıyor olması. BEYTAŞ yemek üretim ve dağıtım tesisleri ile birlikte sosyal tesislerin dışa bağımlı olmasını engellerken üretilen ürünlerin kalite ve hijyen konularına dikkat edilerek üretilmesi sağlıyor. Beykoz Belediyesi ilçe sakinlerinin, turist ve ziyaretçilerin sosyal tesislerden kaliteli, hesaplı bir hizmetle yararlanması, ilçeye özgü lezzetlerin gün yüzüne çıkarılması ve yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla "Beykoz Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi'ni kurması Beykozlu çiftçilerinde yüzünü güldürdü.

Peynirde "Beykoz Markası" doğuyor

Tesiste et ürünlerinin yanı sıra süt ve süt ürünlerinin üretimi de yapılacak. Beykoz'un çiftliklerinden toplanan sütlerden mayalanan yoğurt otantik çömlek kaplarda, ayran ise özel tasarım cam şişelerde satışa sunulacak. İlçenin doğallığını yansıtan yoğurt ve ayranın yanı sıra peynirde Beykoz markası oluşturmak üzere özgün bir formül üzerinde çalışmalar devam ediyor. Kendine has tadıyla aranacak "Beykoz Peyniri" de yine sosyal tesislerde satışa sunulacak.

Ünlü Beykoz Paçası, asırlık lezzetiyle yerel reçetesiyle hazırlanarak tesislerde müdavimleriyle buluşacak, Beykoz Üretim Merkezi bu yönüyle ilçenin yemek kültürü ve tanıtımına da katkıda bulunacak.

Beykoz Çavuşbaşı'nda daha önce kurban pazarı olarak kullanılan alana inşa edilen üretim tesisi, 500 metrekare alan üzerinde bulunuyor. Konu ile ilgili BEYTAŞ Genel Müdürü Ayhan Kanburgil, "Beykoz Belediyesi'ne bağlı BEYTAŞ Yemek Üretim Merkezi ve Dağıtım Merkezi'ndeyiz. 26 Şubat tarihinde tesisimizin açılışını yaptık. BEYTAŞ yemek üretim ne yapıyor? Beykoz Belediyesi'ne bağlı bütün sosyal tesislerin arka tarafındaki üretim hazırlık kısımlarını tamamlıyoruz burada. Üç ana gruptan oluşuyor. Ofisler, üretim mutfağı ve dağıtım merkezi. Burada pasta, ekmek çeşitleri, peynir çeşitleri, yoğurt, ayran, limonata, köfte gibi bütün ürünlerimizin üretimini burada sağlayacağız. Ayrıca lojistik anlamda da arka taraftaki bütün depolama sistemlerini soğuk hava depo ve kuru depolarımızla beraber buradan da tesislerimize dağıtımını yapacağız. Ayrıca ürettiğimiz ürünleri marka haline getireceğiz. Bunu da katkısız ürünlerle sağlayacağız. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan doğal ürünlerle sağlayacağız ve tesislerimize katını yapacağız. Şimdi burada birkaç noktada girişten üretim alanına kadar güvenlikli sistemlerimiz var. Kartlarla üretim alanına geçiş yapılıyor. Kendi personel kıyafetleri günlük olarak değişiyor. Üretim noktalarına geçişler de özel güvenlik sistemiyle ve katlarla sağlanıyor. Bütün hijyen kurallarına uyularak üretimler belediyemizin Sosyal İşler kapsamında yapılmaktadır. Yaşlılar yemeği, Ramazan programları, cenaze yemekleri gibi hizmetlerimiz de var. Onları daha önceden dışarıdan hizmet alarak yapıyorduk. Böyle bir tesisimiz olduğu için günde beş bin kişilik üretim kapasitesine sahibiz. İstek doğrultusunda bu üretimleri sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı
Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı

Beykoz Belediyesi, Hisarcık, turist, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi BEYTAŞ ile üretimin kalitesini ve sürekliliğini sağladı - Son Dakika


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