Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor - Son Dakika

Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor

07.11.2020 11:43

Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor Beykoz Belediyesi'ne Bağlı BEYSEM'de (Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi) toplamda 51 farklı branşta eğitim veriliyor.

Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi'ne Bağlı BEYSEM'de (Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi) toplamda 51 farklı branşta eğitim veriliyor. 1 yıl önce kurulan BEYSEM kurslarına ilgi artarak devam ediyor. Kurslar, Kanlıca, Yenimahalle, Tokatköy ve Otağtepe'de olmak üzere 4 noktada faaliyet gösteriyor.

Beykoz Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine 1 yıl önce başlayan Beykoz Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi 51 farklı Branşta eğitim veriyor. Görsel Sanatlar, Müzik, Geleneksel El Sanatları, sahne sanatları olmak üzere 4 ana dalda eğitim veren BEYSEM 'de şimdiye kadar 4 bine yakın kursiyer eğitim aldı. Aktif bir şekilde nitelikli iş gücü oluşturmak adına durmadan eğitim veren BEYSEM kursları hala bin 382 ilçe sakinine aktif olarak eğitim vermeye devam ediyor. BEYSEM kurslarına katılan kursiyerler hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem el becerilerini geliştiriyor hem de ailelerine ekonomik anlamda kazanç sağlıyor. Toplam 4 merkezde eğitim faaliyetlerine devam eden BEYSEM kursları Beykoz Belediyesi tarafından çocuklar, gençler ve yetişkinler için birlikte sosyalleşme açısından çalışmalara imza attılar. Gençler, deneyimli uzman öğretmenler rehberliğinde geleceklerini hazırlıyor.

Çocuklar ise resim, karikatür ve ebru gibi görsel sanatların yanı sıra becerikli ellerin, akıl oyunları ve robotik kodlama atölyelerinde hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bununla kalmak istemeyen kursiyerlere güncel teknolojiye uygun eğitimler veriliyor.

BEYSEM kurslarında eğitim gören ilçe sakinleri ve kursiyerlerin kişisel gelişimi de düşünülmüş ve Kur'an-ı Kerim, Arapça, İngilizce derslerinin yanı sıra fonetik ve diksiyon, fotoğrafçılık, senaryo yazarlığı, kısa film ve eleştirel düşünce gibi kulüplerin olması hem geçlerin hem de yetişkinlerin beraber sosyalleşmesine katkı sunarken bilgi alış verişi açısından da BEYSEM kurslarının asıl amacı olan yetenek ve becerilerin gelişmesine önemli katkı sunduğunu gösteriyor.

Sepet örücülüğün ve tezgah dokuma hocası Jale Gültekin; "Burası Beykoz Belediyesinin BEYSEM çatısı altında bayanlara yönelik aktivite kursları bizim kursumuz sepet örücülüğü biz sepet örücülüğü ile kısıtlı kalmadık; dekoratif dokumalar gösteriyoruz. Dönüşüm ürünleri ve makreme kurslarını icra ediyoruz. Kursumuz amacı bayanlarımıza bir meslek bir zanaat yanında güzel vakit geçirmelerini sağlamak vakitlerini değerlendirmelerini ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için bu kursları yapıyoruz" dedi.

Kursiyer Gonca Kıran; "Kursa başlarken amacım eski sanatlarımızı yediden canlandırmak sepet örücülüğü ile başladık. Beykoz Belediyesinin bize verdiği imkanlarla çok daha güzel şeyler öğrendik. Sepet örücülüğü eski dokuma ve makrameyi ön plana aldık her geçen gün daha da ilerlettik herkes farklı alanlarda kendini çok güzel geliştirdi ileriye dönük ticari amaca da katkı sağlıyor Beykoz Belediyesine bize bu imkanı verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Ahşap Boyama ve Yakma Kursu hocası Necla Şengül; "Beykoz Belediyesinin Beysem kursların 'da ahşap boyama ve yakma öğretmeni olarak görev yapmaktayım pandemi döneminde çok zor bir süreç hepimiz için zor bir süreç insanların özellikle hanımların morallerinin yerlerde olduğu bir dönemde burada çok güzel bir hizmet vermekteyiz. ben psikolojinin çok önemli olduğuna inanıyorum buraya gelen insanlar çok mutlu oluyorlar ve çok memnunlar. Öncelikle bize bu fırsatı veren Beykoz Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Nalan Yüksel; "Kursa gelmemde ki en büyük amacım panda miden dolayı psikolojimiz biraz bozuldu buraya gelince ben mutlu oluyorum hocamdan bir şeyler öğreniyorum mutlu oluyorum Aileme ve sevdiklerime hediye yapıyorum mutlu oluyorum bu yüzden Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon devamının gelmesini isterim" ifade etti.

Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor
Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor
Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor
Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor

Beykoz Belediyesi, Kursiyer, Kanlıca, Beykoz, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beykoz Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren BEYSEM kursları 51 farklı branşta eğitime destek veriyor - Son Dakika


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