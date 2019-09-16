Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediyesi'den Serebral Palsi hastalarına destek
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Beykoz Belediyesi'den Serebral Palsi hastalarına destek

43 saniye önce

Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen "Beykoz Çayır Festivali" başladı.

Beykoz Belediyesi'den Serebral Palsi hastalarına destek, System.String[]

Beykoz Belediyesi'nce düzenlenen "Beykoz Çayır Festivali" başladı.

Beykoz Çayırı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi.

"Serebral Palsi için Beykoz Tek Yürek" sloganıyla oluşturulan farkındalığın önemine vurgu yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, halk arasında beyin felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek istediklerini ve belediye olarak hastalara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Aydın, konuyla ilgili derneklerin de kendilerine katkıda bulunduğunu anlatarak, "Bu festival ile Serebral Palsi denilen rahatsızlığa yakalanmış olanlara ve ailelerinin yaşadıklarına dikkati çekmek istiyoruz. Anne ve babalara kolaylıklar diliyorum. Gerçekten dünyada cennetlik insan görmek istiyorsanız bu annelerimiz, bu babalarımızdır. Beykoz Belediyesi olarak 'Ne yapabiliriz, nasıl adım atabiliriz?' gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Süreç içerisinde ailelerimizin yaşamını kolaylaştıracak adımları atmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da Beykoz'un özel çocukları ve onların özel aileleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Beykoz, Serebral Palsili çocuklarımız için çok güzel bir dayanışma örneği sergiliyor. Farkındalık oluşturmak için çok güzel bir organizasyon düşünülmüş. Bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim ve rehabilitasyon görmesi için yerel yönetimlerin, devlet kurumlarının ve sivil toplumun iş birliği çok önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Serebral Palsi hastası çocuklar sahneye gelerek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalin açılışına, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, MHP Beykoz İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, STK temsilcileri, Serebral Palsi hastası çocuklar ile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin kapanışında ise Mustafa Ceceli konser verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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