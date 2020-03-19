Beykoz Belediyesi eski Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti - Son Dakika

Beykoz Belediyesi eski Başkanı Yücel Çelikbilek vefat etti

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi Eski Başkanı Yücel Çelikbilek Koç Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

İlk gençlik yıllarında Refah Partisi'yle başladığı siyasi hayatına AK Parti'yle devam eden Yücel ÇelikbilekBeykoz'da 1994-1999, 2009-2014 ve 2014-2019 olmak üzere üç dönem belediye başkanlığı yaptı. İlçeye hizmetleriyle halkın sevgisini ve takdirini kazanan Yücel Çelikbilek'invefatı ilçede ve siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı.

Yücel Çelikbilek'in cenazesi Belediye Meydanı'nda helallik alındıktan sonra, saat 15.00'te Büyük Çamlıca Camii'nden ebediyete uğurlanacak.

Yücel Çelikbilek Kimdir?

1951 yılında Kars'ta doğdu. 1956 yılında Beykoz'a geldi. Gümüşsuyu Fatin Hoca İlkokulu'nu, Beykoz Ortaokulu'nu, Kadıköy Ticaret Lisesi'ni, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans çalışması yaptı. 1985 yılından itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti'nin, 2002-2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi. Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı'nın da başkanlığını yürüttü.

1989-1994 yılları arasında Refah Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı yaptı. 1994 yılında Beykoz Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Görevde bulunduğu süre içerisinde Beykoz'un her köşesinde önemli hizmetlerin yapılmasının yanı sıra, borçsuz bir belediye devretti. 1999 yılından itibaren 10 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde Başkan Danışmanı ve Yerel Yönetimler Koordinatörü olarak görev yaptı. 15 seneyi aşkın yerel yönetim tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza attı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı kurucuları arasında yer aldı. Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

1994-1999, 2009-2014 ve 2014-2019 dönemlerinde üç dönem belediye başkanlığı yaptı.