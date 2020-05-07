Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Temel, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Beykoz Belediyesinin AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Temel, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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