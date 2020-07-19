Beykoz Belediyesi'nden bayrak krizi açıklaması - Son Dakika

Beykoz Belediyesi'nden bayrak krizi açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediyesi'nin bu yaz kullanıma açtığı ve işlettiği Elmasburnu Plajı'na İBB'nin kendi bayrağını asmak istemesi gerginliğe yol açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri karşı karşıya geldiği kriz ile ilgili Beykoz Belediyesi açıklama yaptı.

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Beykoz Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elmasburnu'ndaki Bayrak Krizinde Aslında Neler Yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Instagram sayfasında Elmasburnu'nda yaşanan bayrak krizi ile alakalı yanlış bilgiler sunulmuştur. Yayınlanan bir hikayede, Beykoz Belediyesi ekiplerinin İBB flamasını indirip kendi flamasını asmak istediği iddia edilmiştir. İBB İletişim Koordinatörlüğü'ne bağlı sosyal medya ekibine yanlış iletildiği belli olan olay, fotoğraf ve video'larda görüldüğü üzere farklı şekilde gerçekleşmiştir.

1) Elmasburnu Tabiat Parkı ve Plajı, Beykoz Belediyesi'nin işlettiği bir alandır. Bu alanda yaz sezonu öncesi ciddi çalışmalar yapılmış, haftada 4 gün sadece kadınlara hizmet veren plaj ve 5 yıldızlık tesis İstanbul'un en gözde yaz mekanlarından biri olmuştur.

2) İBB'nin plajlarda yıllardır süregelen bir cankurtaran hizmeti bulunmaktadır. Bu kültürün devam etmesinin iyi olacağı düşünülerek cankurtaran hizmeti yazılı olarak İBB'den talep edilmiştir.

3) İBB Elmasburnu'nda sadece cankurtaran hizmeti vermektedir. Tüm alanın işletmesi, güvenliğinden temizliğine, plajından restoranına kadar Beykoz Belediyesi'ne aittir.

4) 4 Temmuz 2020 tarihinde Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, muhtar ve STK temsilcileriyle projelerin tanıtılması kapsamında Elmasburnu'na geldi.

5) Başkan Murat Aydın buraya geldiği an, daha önce sadece cankurtaran flaması asılı olan göndere, sonradan iletilen bilgiye göre 'gelen bir talimatla' İBB flaması çekildi.

6) Alandaki tüm yetki ve sorumluluğun Beykoz Belediyesi'nde bulunması sebebiyle İBB flaması yerine, Türk Bayrağı ve cankurtaran flaması göndere çekildi.

7) Beykoz Belediyesi ekipleri tarafından hiçbir zaman göndere Beykoz Belediyesi flaması çekme girişimi yaşanmadı.

8) Bu olayın ardından bölgeye çok sayıda İBB zabıtası geldi. Gelen ekipler İBB flamasını tekrar göndere çekmek istedi.

9) Tartışmanın bir noktasında Türk Bayrağı, video'da da görüldüğü üzere gönderden aşağıya çekildi. Ancak ekiplerimizin müdahalesiyle kısa süre sonra yeniden göndere çekildi. Bu andan itibaren gönderde sadece Türk Bayrağı ve cankurtaran flaması kaldı.

10) Sonraki süreçte İBB ile yapılan görüşmeler sonucu iletişim karışıklığından kaynaklandığı ifade edilen bu anlaşmazlık karşılıklı anlayışla sona erdi. İBB'ye bağlı cankurtaranlar da Riva'daki tüm plajlarda hizmetlerine ara vermeden devam etti.

Aradan geçen iki hafta sonrasında, İBB'nin Instagram hesabında yayınlanan gerçek dışı bilginin, konudan tam olarak haberi olmayan İletişim Koordinatörlüğü'ne bağlı sosyal medya ekibi tarafından sehven yapıldığına inanıyor, yaşanan bu gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 00:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi'nden bayrak krizi açıklaması - Son Dakika
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