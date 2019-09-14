Beykoz Belediyesi'nden engelli vatandaşlara iş fırsatı

Proje ile engelli vatandaşlarla firma temsilcileri bir araya geliyor

Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi'yle istihdama profesyonel katkı

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi yürüttüğü proje ile engelli vatandaşlara iş bulma konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Belirli periyotlarla düzenlenen buluşmalarda, iş arayan engelli vatandaşlar ile çalışan ihtiyacı olan firma yetkilileri bir araya geliyor. Ayrıca kariyer merkezine kayıtlı olan ortalama 8-10 bin kişiyle her ay telefonla görüşme yapılarak işyerlerine yönlendirilmeleri sağlanıyor.

Beykoz Belediyesi çatısı altında insan kaynakları alanında çözümler sunan Beykoz Belediyesi Kariyer Merkezi, birçok firma ve çalışmak isteyen binlerce engelli vatandaşları bir araya getiriyor. Kariyer Merkezi engelli hassasiyetini ele alarak ilçe sakinlerinin istihdamına yönelik özel bir çalışma yürütüyor. Belirli periyotlarla kurum bünyesinde yapılan 'Engelli - İşveren Buluşmaları'nda adaylarla firma yetkilileri bir araya geliyor.

Engelli vatandaşlara iş fırsatları sunan buluşmalarda firmalar mülakatlar yapıyor, pozisyon ve koşullarını sunuyor, aynı şekilde vatandaşlar da kendi yapabileceği işlerle alakalı yapılan toplantıda firmalara yönlendiriliyor. İş arayanlar tercihlerine göre öncelikli olarak Beykoz içi ya da Beykoz dışındaki firmalara yönlendiriliyor.

Beykoz Belediyesi'nin girişindeki Çözüm Merkezi ve Kariyer Merkezi ofisiyle ilçe sakinlerine istihdam hizmeti veren kariyer merkezi, firmaların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda karşılıklı yönlendirme sağlıyor. Her ay kariyer merkezine kayıtlı ortalama 8 bin ila 10 bin kişiyle telefon görüşmesi yapılarak talebi olan 60-70 firmaya talepleri doğrultusunda eleman yönlendirmesi sağlanıyor.

İŞKUR-TYP ve FRİT Programları

İŞKUR'un toplum yararına projesi ve en son kariyer merkeziyle ortaklaşa yürütülen ve Beykoz'da yankı uyandıran frit projesinin amacı Beykoz'da yaşayan geçici denetim serbestliği olan, emekli olan ve belirli bir yaşa ulaşmış iş bulamayan vatandaşlara bu projeyle özel olarak hizmet verilmeye devam edilmesi. Ayrıca frit projesinde Uygulamalı Eğitim Programı ile Beykoz'a yerleşmiş sığınmacılar da kariyer merkezi sayesinde bu projeden faydalanabilmekte.