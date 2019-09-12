Beykoz Belediyesi'nden fotoğraf yarışması

Beykoz Belediyesi'nce, ilçenin tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına, 4 Ocak 2020'ye kadar başvurulabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışma fotoğrafseverleri Beykoz'a çekmek ve fotoğraf sanatı açısından ilçeyi cazip hale getirmek amacıyla düzenleniyor.

İlçenin tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine de katkı sunması beklenen yarışmaya son katılım 4 Ocak 2020 olarak belirlenirken, sonuçlar 13 Ocak 2020'de açıklanacak.

Serbest kategoride birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, foto öykü kategorisinde birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye ise 6 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada dereceye girenlerin haricinde çok sayıda mansiyon ve özel ödül de sahibini bulacak.

Sonuçlar Beykoz Belediyesi'nin www.beykoz.bel.tr adresinde ve Beykoz Belediyesi'nin sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecek.