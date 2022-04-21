Beykoz Belediyesinden Alibahadır Mesire Alanı'na ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Beykoz Belediyesinden Alibahadır Mesire Alanı'na ilişkin açıklama Açıklaması

21.04.2022 23:38
Beykoz Belediyesinden Alibahadır Mesire Alanı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Beykoz Belediyesi, Alibahadır Mesire Alanı ile ilgili bir haber sitesinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, belediyeye ait alanda Kemankeş Restoran, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, kamp yapmak isteyen sporcular için konaklama tesisi ve vatandaşlar için mesire alanı bulunduğunu bildirdi.

Beykoz Belediyesi, Alibahadır Mesire Alanı ile ilgili bir haber sitesinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını, belediyeye ait alanda Kemankeş Restoran, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, kamp yapmak isteyen sporcular için konaklama tesisi ve vatandaşlar için mesire alanı bulunduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, haber adı altında yayımlanan metnin oluşturulması esnasında hiçbir gazetecilik etiğine uyulmadığı ve belediyeye hiçbir söz hakkı tanınmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alibahadır Mesire Alanı Beykoz Belediyesine aittir. Alanda; Kemankeş Restoran, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, kamp yapmak isteyen tüm sporcular için konaklama tesisi ve vatandaşlarımız için mesire alanı bulunmaktadır. Okçuluk tesisinde, olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz dahil olmak üzere birçok okçumuz antrenman ve kamp yapmıştır. Paralimpik milli sporcularımız dahil olmak üzere farklı branşlarda birçok sporcumuz defalarca bu alanda kamp yaparak yarışmalara hazırlanmıştır. Spor tesisimiz, başta okçuluk olmak üzere amatör ve profesyonel tüm sporculara açıktır. Okçuluk sporunun gelişimi ve sporcularımızın rekabet edebilmesi amacıyla burada çeşitli etkinlikler ve turnuvalar düzenlenmektedir."

Türkiye'nin olimpiyatlarda okçuluk alanındaki başarısına değinilen açıklamada, "Mete Gazoz Okçuluk Tesisi ve burada yapılan çalışmalar bu başarıya hizmet eden kıymetli çalışmalardır. Bu başarılara leke sürme amacı taşıyan art niyetli ve gazetecilik ahlakından uzak haberi kınıyor, gençlerimizin geleceğine yapılan çalışmalara dahi kara çalmak isteyen karanlık zihniyeti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Beykoz Belediyesi, Mete Gazoz, Okçuluk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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