Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri - Son Dakika

Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri

6 saat önce

Beykoz Belediyesi, sokakların sevimli sakinleri kedilerin kış aylarını sıcak ve rahat geçirmesi için kedi evleri hazırladı.

Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri, System.String[]

Beykoz Belediyesi, sokakların sevimli sakinleri kedilerin kış aylarını sıcak ve rahat geçirmesi için kedi evleri hazırladı.


İstanbul'un en çok sokak hayvanına ev sahipliği yapan ilçeleri arasında yer alan Beykoz'da kedilerin kış aylarını rahat ve huzurlu geçirmesi için ilçenin sokaklarına, meydan ve parklarına kedi evleri bırakılıyor.


Beykoz Belediyesi'nin marangoz atölyelerinde tasarlanıp üretilen kedi evleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli tespitler yapıldıktan sonra teslim ediliyor.


İlçedeki öğrenciler arasında hayvan sevgisinin yaygınlaşması amacıyla okulların talepleri de karşılanıyor.

Öğrenciler, okul bahçelerine bırakılan evlerde baktıkları kedilerle hayvan sevgisiyle tanışıyor.


Sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede renkli görüntüler de oluşuyor.


Beykoz Belediyesi kedi evlerinin yanı sıra sokak hayvanları için besleme ve su üniteleri ile kuş evleri de sağlıyor.

Beykoz Belediyesi, İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: Görevi 6 milyar lira borçla aldık, yılı 900 milyon lira karla kapattık
Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı

Son Dakika Haberleri
18:30 MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı" - Son Dakika
18:30 Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması - Son Dakika
18:30 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
18:28 Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi - Son Dakika
18:26 Çelik: "Milletimizin her kesimi Diyarbakır'daki annelerin yanındadır" - Son Dakika
18:08 Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
17:00 İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:33:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]