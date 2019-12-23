Beykoz Belediyesinden sokaklara kedi evleri - Son Dakika

Beykoz Belediyesi, sokakların sevimli sakinleri kedilerin kış aylarını sıcak ve rahat geçirmesi için kedi evleri hazırladı.



İstanbul'un en çok sokak hayvanına ev sahipliği yapan ilçeleri arasında yer alan Beykoz'da kedilerin kış aylarını rahat ve huzurlu geçirmesi için ilçenin sokaklarına, meydan ve parklarına kedi evleri bırakılıyor.



Beykoz Belediyesi'nin marangoz atölyelerinde tasarlanıp üretilen kedi evleri vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli tespitler yapıldıktan sonra teslim ediliyor.



İlçedeki öğrenciler arasında hayvan sevgisinin yaygınlaşması amacıyla okulların talepleri de karşılanıyor.

Öğrenciler, okul bahçelerine bırakılan evlerde baktıkları kedilerle hayvan sevgisiyle tanışıyor.



Sokaklarda yaşayan kediler sıcak birer yuvaya kavuşurken çevrede renkli görüntüler de oluşuyor.



Beykoz Belediyesi kedi evlerinin yanı sıra sokak hayvanları için besleme ve su üniteleri ile kuş evleri de sağlıyor.