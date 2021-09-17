Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Hollanda deplasmanında

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası 1. tur rövanşında yarın Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ile karşılaşacak.

Hollanda'nın Emmen kentindeki Angelslo Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Beykoz Belediyespor 32-23 kazandı. İstanbul ekibi, rövanş karşılaşmasındaki her türlü galibiyet ve beraberlik ile 8 ve altı farkla mağlubiyette 2. tura yükselen takım olacak.