Beykoz Belediyespor Galibiyet Serisini Sürdürüyor

THF Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaparak galibiyet serisini yakalayan Beykoz Belediyespor, iddialı rakibi Adıyaman Belediyespor'u 27-26 yendi.

THF Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ikinci yarısına güzel bir başlangıç yaparak galibiyet serisini yakalayan Beykoz Belediyespor, iddialı rakibi Adıyaman Belediyespor'u 27-26 yendi.



Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadeleyi her iki takımın taraftarları, aileleri ile sporsever ilçe sakinleri takip etti.



Müsabaka öncesinde seremoniye çıkan Beykoz Belediyespor Hentbol Okulu sporcularının sergilemiş olduğu gösteri tribünlerden alkış aldı.



Beykoz Belediyespor, maçta sahaya hakim bir oyun sergileyerek Adıyaman Belediyespor'u 27-26 mağlup etti ve ligdeki başarısını sürdürdü. - İSTANBUL

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