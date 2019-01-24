Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediyespor Sporcusu Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım Kotası Aldı

Beykoz Belediyespor Sporcusu Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım Kotası Aldı

49 dakika önce

Beykoz Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım için kota almaya hak kazandı.

Beykoz Belediyespor Sporcusu Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım Kotası Aldı, System.String[]
Beykoz Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım için kota almaya hak kazandı.

Milli Antrenör Osman Günaçtı nezaretinde antrenmanlara çıkan ve çeşitli kategorilerde turnuva ve şampiyonalara katılan Beykoz Belediyespor Taekwondo Takımı sporcularından Seyyide Şeyma Uzun, Türkiye Büyük Bayanlar Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda Büyük Bayanlarda tatamiye çıkarak, Milli Takıma katılma kotasını almaya hak kazandı.

"Aldığımız dereceler tesadüf değil"

Milli Takım ve Beykoz Belediyespor Takımı Antrenörü Osman Günaçtı yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar her şampiyonadan, turnuvadan sevindirici haberler vermekteydik. Son yıllarda takım sporcularımızın değişik yaş kategorilerinde almış oldukları dereceler kesinlikle tesadüfi değil. Bunun son örneğini Seyyide Şeyma Uzun ile yaşadık. Milli Takım için almış olduğu kota hem kendisi hem de bizler için bir övünç vesilesi oldu. İnşallah bu başarısını daha büyük başarılarla taçlandıracak. Her zaman bizlerin yanında olan desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelikbilek'e, Kulüp Başkanımız Salim Öztürk'e teşekkürlerimizi iletmek isterim" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı

Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi Çocuk İstismarında Acı Tablo!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:56:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beykoz Belediyespor Sporcusu Seyyide Şeyma Uzun, Milli Takım Kotası Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]