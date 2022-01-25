Beykoz beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Beykoz beyaz gelinliğini giydi

Beykoz'da oluşan kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'u 5 gündür etkisi altına alan kar, kenti beyaz örtüsüyle kaplarken Beykoz'da da renkli ve kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı sonrası oluşan masalsı kar manzarası drone ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışının ardından Beykoz beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde olan Beykoz'da etkili olan kar yağışı, sokakları arabaların üstlerini ve evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Beykoz'da karın yağmasıyla oluşan kartpostallık masalsı görüntüler drone ile havadan görüntülendi.