Beykoz 'birlikte yürüdü'

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Beykoz sahili trafiğe kapatıldı. Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlenen 'Birlikte Yürüyelim' etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yaklaşık 4 buçuk kilometre boyunca vatandaşlarla birlikte sahil boyunca yürüyüş yaptı. Başkan Aydın, daha sonra da Paşabahçe- Yalıköy arasında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla pedal çevirdi.



Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Dünya Otomobilsizlik Günü dolayısı ile Beykoz sahili renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Beykoz Belediyesince düzenlenen etkinliklerde Action Team üyelerinin bisiklet ve patenle yaptığı akrobasi gösterisi nefes kesti. 22 Eylül Dünya Otomobilsizlik Günü nedeniyle Paşabahçe ile Yalıköy arasındaki sahil yolunun trafiğe kapatılmasını fırsat bilen Beykozlular hem Belediye Meydanı'ndaki etkinliklere akın etti, hem de yürüyüş ve bisiklet etkinlikleriyle sağlıklı bir yaşam mesajı verdi. 'Birlikte Yürüyelim' sloganıyla düzenlenen etkinliklere Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Etkinlik alanında bisiklet kullanan Başkan Aydın, saat 10.00'daki yürüyüş etkinliğinde vatandaşlarla birlikte yaklaşık 4 buluk kilometre boyunca Beykoz sahilinde yürüyüş yaptı. Geriye de vatandaşlarla birlikte dönen Başkan Murat Aydın, daha sonra kaskını takıp bisikletine binerek, Yalıköy'e kadar vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. Enfes manzara eşliğinde gerçekleşen bisiklet etkinliği, İHA tarafından havadan görüntülendi.



Dünya Otomobilsizlik Günü dolayısı ile Beykoz Belediyesinin düzenlediği 'Asgari Kalabalık Bisiklet Turu' ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Aydın, "Mutluyuz, hemşehrilerimin gözünün içindeki mutluluğu ve heyecanı görüyor, hissediyorum. Bugün sahilimizin bir kısmını yayalaştırdık. Hem bisiklet, hem yaya olarak sahilimizde dolaşıyoruz. Sağlıklı olmak, çevremizle daha güzel iletişim kurmak istiyorsak, bisiklete bineceğiz. Bisikleti tercih ettiğimizde spor için ekstra bir vakit ayırmamış olacağız. Daha sağlıklı olacağız. İnanın, depresyon ilacı kullananlar depresyonu ilacını kullanmaktan vazgeçecekler bisiklete bindikleri takdirde" dedi.



Bisikleti günlük hayatın içerisine koyma çağrısında bulunan Başkan Aydın, "Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Beykoz'da sahilin bir kısmı, toplu taşıma araçları hariç 6 saatliğine araç trafiğine kapatıldı. Biraz önce yaklaşık 4 buçuk kilometre yürüdük, diyorum ki 'Bu yollar bu kadar geniş miymiş?' Araçla sürekli gidiyoruz ama yaya olarak gitmenin tadı bir farklı. Biz istiyoruz ki sporu günlük yaşamımızın içine katalım. Özellikle bisikletle bunu sağlayalım. Çok daha sağlıklı, çok daha huzurlu, çok daha mutlu olduğumuzu göreceğiz. Bir de şöyle bir faydası olacak bu işin, özellikle sağlık harcamalarında çok ciddi tasarruf elde edilecek. Türkiye'de aktif nüfusun yüzde 25'i gün içinde bisiklet kullanmaya başladığında, bundan 50 milyarlık bir katkı sağlanacak. Diğer katkılar, amortisman, çevrenin daha sağlıklı olması gibi birçok faydası olacak. Sağlıklı, mutlu olmak istiyorsak bisikleti yaşamın merkezine almamız lazım. İşte onunla ilgili de bugün Beykoz'da bir etkinlik yapıyoruz. Hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, çok yoğun bir ilgi, katılım var. İyi ki varlar" diye konuştu.



Akrobasi gösterilerini heyecanla izleyen vatandaşlar, farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerden dolayı Başkan Aydın'a teşekkür ettiler. - İSTANBUL