Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini bekliyor

Restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açılan Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Toplam 390 dönüm arazide, yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alanda Türk cam sanatının dünyaya tanıtılması amacıyla kurulan müzede, Selçuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kadarki dönemden 1500 eser yer alıyor.

Adını Osmanlı dönemindeki Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayunu'ndan alan müzenin bulunduğu yapı, Sultan Abdülaziz tarafından vezirlik görevine getirilen Abraham Paşa tarafından inşa ettirildi. İnşasından sonra günümüze kadar ulaşmayı başaran ahır binası Milli Saraylar tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmasıyla ihya edildi.

Osmanlı sarayları için Avrupa'da üretilen eserlerin de sergilendiği müze 12 tematik bölümden oluşuyor. Müzede, 1237-1246'ya tarihlenen serbest üfleme tekniğiyle yapılan, mine ve yaldızlarla dekore edilen Kubadabad tabağı dikkati çekiyor.

Modern müzecilik kriterleri göz önünde bulundurulan müzede, Memluk kandilleri, Osmanlı revzenleri, Avrupa camları, cam bahçe, kristal piyano ve Sultan II. Mahmud'un renkli camlarla bezeli saltanat arabası da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müzede, cam sanatıyla ilgili kütüphane de oluşturuldu. Türkçe başta olmak üzere yabancı dilde 600 eserin yer aldığı kütüphane, süreli sergi alanı, çocuklara yönelik eğitici atölyesi, seçkin lezzetler sunan kafesi ve cam eserlerin satışa sunulduğu hediyelik eşya ofisi de hizmete açıldı.

Müze alanı içerisinde bulunan ormanlık alan, 117 farklı ağaç türüne ev sahipliği yapması bakımından botanik müze özelliği taşıyor. Müze, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 12 Nisan'dan itibaren hafta için her gün saat 09.00 ile 18.00'de ziyaret edilebilecek.

"12 Bin 900 cam eser arasından bin 500'ü seçildi"

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müzenin inşa edildiği Abraham Paşa Korusu'nun, 19. yüzyıl İstanbul korularının en önemlilerinden birisi olduğunu söyledi.

Yıldız, yapının Abdülaziz dönemi devlet ricalinden Abraham Paşa tarafından yaptırıldığını belirterek, "Bugün 360 dönümü elimize ulaşmış durumda. Burası uzun yıllar atıl kaldıktan sonra 2018 yılında Milli Saraylar Başkanlığına bağlanmıştır." dedi.

Özel korunun içindeki köşk ve ahır binasının bugüne ulaşabildiğini kaydeden Yıldız, Beykoz'un ülkenin cam sanatındaki yeri düşünüldüğünde buranın cam müzesi olarak tasarlanması fikrinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Yıldız, üç yıl içinde mekanın ve bahçenin restorasyonunun tamamlandığını kaydederek, "Uluslararası bir heyet tarafından konsept projemiz geliştirildi. Değerli bilim insanlarımız tarafından Milli Sarayların envanterinde bulunan 12 bin 900 cam eser arasından bin 500'ü özellikle seçildi. Önemli bir kısmı dünyada tek örnek olan bir hazinenin bir araya gelmesiyle de müze açıldı" ifadelerini kullandı.