Beykoz Çayır Festivali başlıyor

Bu sene beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi (SP) hastalığına dikkat çekilmesi öngörülen Beykoz Çayır Festivali, 15 Eylül'de başlıyor.

Beykoz Belediyesinin ana sponsorluğunda 19 yöre derneğinin katılacağı Beykoz Çayır Festivalinde Burhan Topal, İsmail Türüt, Neşe Demir, Ekin Uzunlar, Orhan Hakalmaz, Mustafa Ceceli ve sevilen yöresel sanatçılar, ilçe sakinleriyle buluşacak.

Karma folklor gösterileriyle 15 Eylül'de başlayıp 25 Eylül'e kadar devam edecek festivalin ilk gününde Serebral Palsi hastalığına dikkat çekilecek. Bu hastalıktan muzdarip olan çocuklar ve ailelerinin katılacağı etkinlikte hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için yöre dernekleri tek yürek olacak.

Yöresel yemeklerin ve yarışmaların yapılacağı etkinlikte çocuklar için de farklı oyun alanları yer alacak.