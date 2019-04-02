Son Dakika Haberleri: Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te Oylar Yeninden Sayılacak

Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te Oylar Yeninden Sayılacak

31 dakika önce

AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

Beykoz, Çekmeköy ve Fatih'te Oylar Yeninden Sayılacak, System.String[]
AK Parti İstanbul İl başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz Beykoz, Çekmeköy ve Fatih İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. İlk olarak Beykoz, Çekmeköy ve Fatih ilçe seçim kurulu tarafından yapılan itirazı kabul etti.

Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:55 Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Güncel
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