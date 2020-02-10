Beykoz'da 11 branşta spor okulları açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da 11 branşta spor okulları açılacak - Son Dakika

Beykoz'da 11 branşta spor okulları açılacak

6 saat önce

Beykoz Belediyesi, sporla iç içe ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla 11 branşta spor okulları açacak.

Beykoz'da 11 branşta spor okulları açılacak, System.String[]

Beykoz Belediyesi, sporla iç içe ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla 11 branşta spor okulları açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beykoz'daki çocuk ve gençlerin spor olanaklarını artırmak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere verilecek eğitimlerden 6-16 yaş arası çocuklar ücretsiz yararlanabilecek.


Spor okullarında, basketbol, voleybol, hentbol, güreş, masa tenisi, tenis, karate, tekvando, jimnastik, kano-kürek ve okçuluk olmak üzere 11 farklı branşta uzman eğitmenler nezaretinde eğitim verilecek.


Yeni nesilleri sokaklarda karşılaşabilecekleri zararlı ortamlardan uzak tutmayı da hedefleyen eğitimler kapsamında okulları dışında yaşıtları ve sporla buluşacak gençler için ilgi alanları doğrultusunda alternatifler hazırlandı.


Spor okullarında başarılı olan çocuk ve gençler eğitimlerine devam etmek üzere spor okulları ve akademilere de yönlendirilecek.


Okullar için kayıtlar, Beykoz Belediye Başkanlığı Spor Kayıt Masası, Beykoz Belediyesi Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası, Yeni Mahalle Şehit Şerife Bacı Hizmet Binası, Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Ek Hizmet Binası, Beykoz Belediye Başkanlığı Kavacık Hizmet Binasından yapılabilecek.

Spor eğitimleri 22 Şubat'ta başlayacak.

Beykoz Belediyesi, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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