15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

27.05.2023 02:13

İstanbul Beykoz'da çalı toplarken 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Daha önce kuyuya düşen bir kedi ise şans eseri fark edilerek kuyudan canlı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, 23.30 sıralarında Beykoz Riva Mahallesi Çayağzı sahil kısmında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanda çalı toplamaya çıkan Mustafa Başak, üzeri açık olan 15 metre derinlikteki kuyuyu fark etmeyerek içine düştü. Düştüğü kuyuda yaralanan Mustafa Başak, bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Bir süre sonra yardım seslerini duyan bir vatandaş hızla olay yerine gelerek Başak ile iletişime geçti.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vatandaşın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kuyuya düşen Mustafa Başak yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Beykoz'da 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

EKİPLER KEDİYİ DE KURTARDI

Öte yandan, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları sırasında kuyuya daha önce düştüğü düşünülen bir kediyi de fark edip mahsur kaldığı kuyudan kurtardı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Beykoz'da 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Beykoz'da 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 15 metrelik kuyuya düşen vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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