Beykoz'da 15 Temmuz gazisini öldüren 2 sanık adliyeye sevk edildi - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da 3 şahıs tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Yakalanan iki şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), Pazartesi akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. ve Hüseyin Ş. polisin çalışması sonucu yakalandı. Kimliği belirlenen diğer 1 şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Yılmaz A. ile Hüseyin Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesine sevk edildi. - İSTANBUL