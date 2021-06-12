Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

İstanbul Valiliği, Beykoz'da yarın düzenlenecek 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Beykoz'da düzenlenecek GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla bazı güzergahlar ile bu güzergahlara çıkan cadde ve sokakların, tedbirler sona erene kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Şişecam önü ışıklar, Sultaniye Parkı yanı, Paşabahçe PMA önü, BP yan yol, Koru Yolu çıkışı, BİM yanı Berkacan Sokak girişi, Beykoz Meydan-Şahinkaya Caddesi kesişimi, Fevzi Paşa Caddesi-Zindeler Yurdu Sokak kesişimi, Baharatçı Sokak kesişimi ve Isakağa Sokak kesişimi, Yalıköy Camii yanı, ??????İl Adım Sokak, Terazi Kavşağı, pazar çıkışlarına, Doğu Kapısı-Hünkar İskelesi Caddesi Kavşağı ve Spor Caddesi kesişimi, Çamlı Bahçe-Doğu Kapısı Caddesi kesişimi ve Çağrı Sokak, İşçi Evleri Camii önü ve Ali İhsan Katmaz Sokak, Asker Saime Sokak girişi, Ali Arpacı Sokak girişi, Satı Kadın Sokak girişi, Nedim Denizci Sokak girişi, Doğu Sokak girişi, Doğu Kapısı-Ayazma Cadde kesişimi, Tokatköy 1. giriş ve 2. giriş, Macartabya-Molla Mehmet Caddesi, Anadolu Kavağı Polis Merkezi önü, Anadolu Kavağı Mescit girişi, Yoros Kalesi Girişi Jofener Yolu-Tokatköy çıkışı, Feneryolu Askeriye çıkışı, Poyraz Yolu-Anadolu Kavağı kesişimi ve Kaynarca girişi, Poyrazköy girişi, Kocabayır Kavşak, Mecitdere Sokak, Taşlı Geçit Çıkmazı Sokak, Yüzyıl Caddesi-Dereboyu Caddesi kesişimi, Dere Boyu-Yeşiltepe Mahallesi girişi, Hocaoğlu Mahallesi girişi ve Yeşiltepe Mahallesi girişi 2, Kaynarca Sırmakeş Caddesi kesişimi, Riva Kavşağı, Yeni Riva Yolu-Alibahadır giriş, Osman Nuri Sokak, 3 köprü çıkışları, Alibahadır 2. giriş ve Mucize Kavşak, Paşamandıra Değirmendere girişi ve Demirkapı Sokak, Öğümce Çıkışı Saniyeismail Hanım Coşku Sokak, Kılıçlı Köy girişi, Şile Kılıçlı Koyu Kavşak, İshaklı Koyu girişi, Serinsu Caddesi Bozhane Yolu Total önü, Bozhane Yolu-Beykoz Caddesi kesişimi, Reşadiye Kavşak, Ressam Mehmet Sokak, ??????Anadolu Et Mangal önü, 75.Yıl Caddesi-Beykoz Caddesi kesişimi, karakol önündeki park giriş çıkışı, Dünya Caddesi Mahmutşevketpaşa girişi, Karadeniz Caddesi, Engeldere Kavşak, Polonez Yolu-İstanbul Cadde Kesişimi Kavşak, K. Karabekir Sokak Fevziçakmak Caddesi-Riya Yolu, Şehit Aziz Caddesi-Aziz Sancar Caddesi Kavşak, Riva Yolu- Mahmutşevketpaşa giriş, Şirindere Kavşak, Riva Yolu Nafi Kuran Kursu çıkışı (Nural Sokak), Riva Yolu-Bayrakçı Sokak, Elmalı Kavşak Toygar Camii önü, Kirazlı Yayla giriş, Acarlar A Kapı Riva istikameti yönü Polonez girişi, Kirazlı Yayla Işıkçeşme Sokak, Kurt Çıkmaz???????, Karlı Tepe İlkokul yanı, Kirazlı Yayla-Mandıra Caddesi, Yıldız Sokak, Özcan Çıkmazı, Karlıtepe Sokak, Şişmanoğlu Sokak, Kozaklı Çıkmazı, Ege Çıkmazı, Nadide Çıkmazı ve Özlem Çıkmazı, Nun Okulları Kavşak, Kaymakdonduran Kavşak, Mehmet Yavuz Caddesi Beykoz Koru Girişi 1 ve Koru Girişi 2, Dalgıç Sokak, Panayır Sokak, Şehit Hulusi Aytekin Sokak, Sırmakeş Caddesi-Refaket Sokak, Karakulak Caddesi Kaynarca girişi, Anadolu Kavağı Poyraz Yolu, Akbaba Koy Giriş 1 ve Giriş 2, Akbaba-Kaymakdonduran Kavşak, Yuşa Hz Türbe giriş çıkış, Riva Yolu Fatih Camii Sokak, Anadolu Otoyolu Ankara Edirne istikameti KMO Riva gişelerinden Riva istikametine giden yol, Anadolu Otoyolu Edirne Ankara istikameti KMO Riva gişelerinden Riva istikametine giden yol."