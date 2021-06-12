Üye Girişi
Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

12.06.2021 12:11
Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak, System.String[]

İstanbul Valiliği, Beykoz'da yarın düzenlenecek 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beykoz'da yarın düzenlenecek 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Beykoz'da düzenlenecek GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla bazı güzergahlar ile bu güzergahlara çıkan cadde ve sokakların, tedbirler sona erene kadar geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Şişecam önü ışıklar, Sultaniye Parkı yanı, Paşabahçe PMA önü, BP yan yol, Koru Yolu çıkışı, BİM yanı Berkacan Sokak girişi, Beykoz Meydan-Şahinkaya Caddesi kesişimi, Fevzi Paşa Caddesi-Zindeler Yurdu Sokak kesişimi, Baharatçı Sokak kesişimi ve Isakağa Sokak kesişimi, Yalıköy Camii yanı, ??????İl Adım Sokak, Terazi Kavşağı, pazar çıkışlarına, Doğu Kapısı-Hünkar İskelesi Caddesi Kavşağı ve Spor Caddesi kesişimi, Çamlı Bahçe-Doğu Kapısı Caddesi kesişimi ve Çağrı Sokak, İşçi Evleri Camii önü ve Ali İhsan Katmaz Sokak, Asker Saime Sokak girişi, Ali Arpacı Sokak girişi, Satı Kadın Sokak girişi, Nedim Denizci Sokak girişi, Doğu Sokak girişi, Doğu Kapısı-Ayazma Cadde kesişimi, Tokatköy 1. giriş ve 2. giriş, Macartabya-Molla Mehmet Caddesi, Anadolu Kavağı Polis Merkezi önü, Anadolu Kavağı Mescit girişi, Yoros Kalesi Girişi Jofener Yolu-Tokatköy çıkışı, Feneryolu Askeriye çıkışı, Poyraz Yolu-Anadolu Kavağı kesişimi ve Kaynarca girişi, Poyrazköy girişi, Kocabayır Kavşak, Mecitdere Sokak, Taşlı Geçit Çıkmazı Sokak, Yüzyıl Caddesi-Dereboyu Caddesi kesişimi, Dere Boyu-Yeşiltepe Mahallesi girişi, Hocaoğlu Mahallesi girişi ve Yeşiltepe Mahallesi girişi 2, Kaynarca Sırmakeş Caddesi kesişimi, Riva Kavşağı, Yeni Riva Yolu-Alibahadır giriş, Osman Nuri Sokak, 3 köprü çıkışları, Alibahadır 2. giriş ve Mucize Kavşak, Paşamandıra Değirmendere girişi ve Demirkapı Sokak, Öğümce Çıkışı Saniyeismail Hanım Coşku Sokak, Kılıçlı Köy girişi, Şile Kılıçlı Koyu Kavşak, İshaklı Koyu girişi, Serinsu Caddesi Bozhane Yolu Total önü, Bozhane Yolu-Beykoz Caddesi kesişimi, Reşadiye Kavşak, Ressam Mehmet Sokak, ??????Anadolu Et Mangal önü, 75.Yıl Caddesi-Beykoz Caddesi kesişimi, karakol önündeki park giriş çıkışı, Dünya Caddesi Mahmutşevketpaşa girişi, Karadeniz Caddesi, Engeldere Kavşak, Polonez Yolu-İstanbul Cadde Kesişimi Kavşak, K. Karabekir Sokak Fevziçakmak Caddesi-Riya Yolu, Şehit Aziz Caddesi-Aziz Sancar Caddesi Kavşak, Riva Yolu- Mahmutşevketpaşa giriş, Şirindere Kavşak, Riva Yolu Nafi Kuran Kursu çıkışı (Nural Sokak), Riva Yolu-Bayrakçı Sokak, Elmalı Kavşak Toygar Camii önü, Kirazlı Yayla giriş, Acarlar A Kapı Riva istikameti yönü Polonez girişi, Kirazlı Yayla Işıkçeşme Sokak, Kurt Çıkmaz???????, Karlı Tepe İlkokul yanı, Kirazlı Yayla-Mandıra Caddesi, Yıldız Sokak, Özcan Çıkmazı, Karlıtepe Sokak, Şişmanoğlu Sokak, Kozaklı Çıkmazı, Ege Çıkmazı, Nadide Çıkmazı ve Özlem Çıkmazı, Nun Okulları Kavşak, Kaymakdonduran Kavşak, Mehmet Yavuz Caddesi Beykoz Koru Girişi 1 ve Koru Girişi 2, Dalgıç Sokak, Panayır Sokak, Şehit Hulusi Aytekin Sokak, Sırmakeş Caddesi-Refaket Sokak, Karakulak Caddesi Kaynarca girişi, Anadolu Kavağı Poyraz Yolu, Akbaba Koy Giriş 1 ve Giriş 2, Akbaba-Kaymakdonduran Kavşak, Yuşa Hz Türbe giriş çıkış, Riva Yolu Fatih Camii Sokak, Anadolu Otoyolu Ankara Edirne istikameti KMO Riva gişelerinden Riva istikametine giden yol, Anadolu Otoyolu Edirne Ankara istikameti KMO Riva gişelerinden Riva istikametine giden yol."

İstanbul Valiliği, Bisiklet Yarışı, İstanbul, Şişecam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi 11:40 Murat Dalkılıç, kendisiyle ilgili soruya cevap vermeyen Merve Boluğur'a karşılık verdi Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı 11:08 Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı 10:50 Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali 10:46 Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız 09:50 İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 ay içinde İstanbul'un tamamını aşılarız Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi 09:49 Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı 09:45 Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu 00:40 Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
11:42
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil         
11:22
3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı 3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, ameliyata girmeden önce vasiyetini hazırlattı         
10:54
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi         
10:28
1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor 1984 model otomobili iş yerinin çatısına koydu! Gören dönüp bir daha bakıyor         
09:50
Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu Tatil sezonunu açan Birkan Sokullu ve sevgilisi birbirini öpücüklere boğdu         
09:46
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı İtalya-Türkiye maçını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e tepki yağdı         
00:11
Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi Dardanel'den Milli Takım için tepki çeken reklam sloganı! Paylaşım apar topar silindi         
22:30
Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum Kaza yapan sürücüden pes dedirten sözler: Her zaman alkollü yola çıkıyorum         
21:20
Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler Bergen'i öldüren Halis Serbest'ten Bergen filmine tepki: İznim olmadan çekemezler         
20:22
Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu         
20:06
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL         
17:23
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi Karaburun Belediyesi, SİT alanına inşaat yaptıkları iddiasıyla Çukur'un oyuncularından şikayetçi oldu! Aras Bulut İynemli'den jet açıklama geldi         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 12:20:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beykoz'da, 16. GranFondo Bisiklet Yarışı dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement